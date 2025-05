God of War: Fans wollen endlich ein Remaster – aber Sony hört weg

Kratos hat auf PlayStation schon alles erlebt: Mord, Rache, göttlichen Zorn – nur kein ordentliches Remaster. Während andere Klassiker regelmäßig mit neuen Texturen aufgewärmt werden, liegt die Ur-Saga von God of War weiterhin im Dornröschenschlaf. Und das ausgerechnet zum 20. Jubiläum der Serie, das für viele Fans der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre, den Chaos-Klingen etwas Glanz zu verleihen.

Stattdessen bekamen die treuen Anhänger … einen Livestream. Panels mit Entwicklern, Schauspielern, Ausstellungen und nostalgischen Anekdoten – ganz nett, aber eben kein Remaster. Schon im Vorfeld hatte Sony die Euphorie gebremst und klargestellt, dass „keine Ankündigungen“ geplant seien. Übersetzt: Erwartet lieber nichts. Die Panels wurden nun auch offiziell hochgeladen, doch Hinweise auf ein technisches Comeback der Originale? Fehlanzeige.

20 Jahre Chaos – aber kein Comeback in Sicht

Und so kocht die Community weiter. In Foren wie ResetEra und unter den neuesten Social-Media-Videos von PlayStation häufen sich die Kommentare: „20 Jahre und immer noch keine native Möglichkeit, God of War 1 & 2 auf der PS5 zu spielen?“, schreibt ein User. Andere fordern lautstark: „Gebt uns die komplette Saga – so schwer kann das doch nicht sein.“

https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1922671417268502699

Kommt ein Spin-off in Griechenland?

Besonders bitter: Die jüngste Gerüchtelage deutet auf ein neues God of War-Spin-off hin. Irgendetwas mit einem jüngeren Kratos, vielleicht eine Nebengeschichte zur griechischen Ära. Klingt spannend, aber es ist nicht das, was viele sich wünschen. Die Hardcore-Fans wollen zurück nach Athen, nach Sparta, zurück in die brachiale PS2-Ästhetik – nur eben in 4K, 60 FPS und mit DualSense-Feedback.

Sony scheint jedoch aktuell andere Prioritäten zu haben. Vielleicht liegt das Problem auch darin, dass die alten Teile auf heutiger Hardware schlicht untergehen würden – nicht technisch, sondern tonal. In einer Zeit, in der Kratos redet statt brüllt, wirkt sein früheres „Wut-für-alle“-Mantra fast schon unzeitgemäß. Und trotzdem – oder gerade deshalb – wäre ein Remaster eine lohnenswerte Zeitreise.

Bis dahin bleibt den Fans nur der Blick zurück – oder die Hoffnung auf ein Wunder. Vielleicht überrascht uns Sony ja doch noch mit einer Neuauflage, die wie bei „Days Gone” aus dem Nichts auftaucht.