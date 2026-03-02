God of War: Faye bekommt ihr eigenes Spiel – Leak enthüllt „neues Franchise“

Sony Santa Monica bohrt das God of War-Universum massiv auf. Während alle auf Kratos schielen, rückt ein aktueller Leak seine verstorbene Frau Faye ins Rampenlicht, mit vollkommen neuem Gameplay-Ansatz. Vergesst das klassische Sequel für einen Moment.

Lauren Signorino, Senior Writerin bei Sony Santa Monica, hatte am Wochenende auf LinkedIn die Bombe platzen lassen: Sie arbeitet an einem „neuen Franchise“ innerhalb der God of War-Welt. Der Insider Jason Schreier legte sofort nach. Es sei keine neue IP, werde sich aber wie eine anfühlen. Klingt kryptisch? Ist es auch.

Faye übernimmt: Fokus auf Action

Nun kommen Insider wie NateTheHate2 dazu und bringen Licht ins Dunkel. Demzufolge übernimmt Faye, Kratos‘ verstorbene Ehefrau, die Hauptrolle. Sie wurde zwischenzeitlich sogar schon als möglicher DLC gehandelt. Das Spiel soll ihre Geschichte erzählen, lange bevor sie den griechischen Halbgott traf. Die gewohnte, fast schon träge Wucht der Axt-Hiebe aus der Norse-Saga fliegt wohl komplett raus.

Stattdessen verschiebt sich der Fokus massiv in Richtung Hardcore-Action. Schneller, direkter, einfach anders als das, was wir von Kratos kennen. Das untermauert die Berichte um das Khopesh als neue Waffe. Das Movement dürfte agiler und die Kämpfe hektischer werden. Ob das am Ende eher in Richtung Devil May Cry driftet, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur, dass Santa Monica hier ein echtes Experiment wagt.

Auch der Zeitplan steht bereits im Raum und der ist verdammt sportlich. Die offizielle Enthüllung soll noch im Laufe des Jahres 2026 über die Bühne gehen. Als Release-Zeitraum peilt Sony intern bereits die erste Jahreshälfte 2027 an.

Strategischer Rundumschlag

Sony scheint die Marke „God of War” nun endgültig zu einem Marvel-ähnlichen Universum auszubauen. Sons of Sparta (mein Review) ist bereits erschienen und ein Remake der alten Trilogie befindet sich in der frühen Entwicklungsphase. Faye wäre somit das nächste Puzzlestück in diesem Plan.

Faye als Protagonistin ist ein logischer Lore-Move, der viele Fragen der Fans beantworten könnte. Der radikale Wechsel beim Gameplay ist jedoch ein Wagnis. Sony muss beweisen, dass die Marke auch ohne die gewohnte Schwere funktioniert. Wenn das Trefferfeedback stimmt, könnte uns hier eine echte Überraschung erwarten, zurück zu dem, wo God of War einst begann.

Was meint ihr: Funktioniert God of War auch ohne Kratos in der Hauptrolle?