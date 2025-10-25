God of War in Ägypten? – Kratos-Actor deutet vielleicht mehr an, als ihm lieb ist

Kratos in der Wüste, zwischen Pyramiden und Göttern mit Falkenköpfen? Klingt abgefahren, und genau das wünscht sich Christopher Judge, die Stimme des „God of War“-Protagonisten. Auf der MCM London Comic Con ließ Judge bei einem Panel durchblicken, dass er sich eine ägyptische Fortsetzung vorstellen könnte. Und dabei rutschte ihm fast etwas mehr heraus, als er vermutlich wollte.

Während er über mögliche Szenarien sprach, stoppte er sich selbst plötzlich mit den Worten: „Whatever is decided – wait… if there is another game.“ Natürlich nur ein Scherz, oder?

Ägypten als neuer Schauplatz: Logisch oder Wunschdenken?

Nach dem Abschluss von God of War Ragnarök 2022 scheint Kratos’ nordisches Kapitel beendet. Trotzdem bietet das Universum noch viele Mythen, die nur darauf warten, auseinandergenommen zu werden. Und Ägypten? Wäre die perfekte Bühne, nicht nur wegen der ikonischen Götter, sondern auch, weil Judge dort seine persönliche Verbindung sieht. „Weil ich durch Stargate mit Ägypten verbunden bin, wäre das wie ein Kreis, der sich schließt“, sagte er.

Sony Santa Monica hält sich bislang bedeckt, aber die Idee hat Charme. Visuell wäre Ägypten ein kompletter Neuanfang, thematisch ein frischer Ansatz nach all dem Schnee und Asgard-Drama. Die Frage ist nur, ob mehr hinter Judges Versprecher steckt, oder war das reine Fan-Fantasie?

Warum ein neues „God of War“ fast unvermeidlich scheint

Selbst ohne offizielle Ankündigung deutet vieles auf eine Fortsetzung hin. Die letzten beiden Teile waren Kritikerlieblinge und Verkaufshits, zu erfolgreich, um die Axt für immer an den Nagel zu hängen. Und wer Ragnarök gespielt hat, weiß, dass das Ende bewusst Spielraum für mehr ließ.

Dass Judge dabei mit einem möglichen Ägypten-Setting liebäugelt, zeigt vor allem, dass die Vorfreude auf ein neues Kapitel groß ist – bei Fans wie bei den Machern. Vielleicht dauert es nicht mehr allzu lange, bis Kratos wieder loszieht. Nur diesmal nicht durch Schnee, sondern durch Sand.

Ein God of War in Ägypten klingt fast zu gut, um nicht zu passieren. Die ägyptische Mythologie bietet alles, was Kratos braucht: Konflikte, göttliche Egos, und jede Menge Stoff für ein neues Drama. Sollte Sony Santa Monica wirklich dorthin aufbrechen, wäre das der nächste logische Schritt, und ein spektakulärer Neustart für die Serie.