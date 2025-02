God of War: Kehrt Kratos nach Griechenland zurück? Gerüchte um Prequel

Die Gerüchteküche rund um das nächste God of War brodelt erneut. Laut einem bekannten Gaming-Insider könnte sich Kratos bald wieder in Griechenland wiederfinden – und das nicht als der alte, bärtige Götterschlächter, den wir aus den letzten Spielen kennen, sondern als jüngere Version seiner selbst. Bedeutet das ein Prequel? Ein Remake? Oder doch etwas völlig Neues?

Neues Setting oder Rückkehr zu den Wurzeln?

Während viele Fans darauf spekulierten, dass die Reise von Kratos ihn als Nächstes in die ägyptische Mythologie führen könnte, scheint die Realität anders auszusehen. Insider Tom Henderson sprach im Insider Gaming Weekly-Podcast darüber, dass ihm eine Quelle Informationen zugespielt habe, wonach das nächste God of War in Griechenland spielen soll – mit einem jüngeren Kratos als Protagonisten.

Das würde eine spannende Wendung bedeuten. Statt einer direkten Fortsetzung könnte Sony Santa Monica Studios also entweder eine Vorgeschichte oder eine Neuinterpretation der alten God of War-Spiele planen. Auch die Handlung könnte neue Schwerpunkte setzen: Die Quelle spricht davon, dass das Spiel sich mehr auf die Beziehung zwischen Kratos und seinem Vater Zeus konzentrieren wird. Ein thematischer Kontrast zur nordischen Saga, die sich vor allem um Kratos’ Rolle als Vater von Atreus drehte.

Prequel, Remake oder doch nur Wunschdenken?

Trotz aller Spekulationen gibt es noch keine Bestätigung von offizieller Seite. Henderson selbst betont, dass er die Informationen nicht verifizieren konnte. Dennoch passt dieses Gerücht zu anderen Berichten, wonach PlayStation an Remakes oder Remasters der ursprünglichen God of War-Trilogie arbeitet. Vielleicht wird die griechische Ära also nicht nur in Form eines neuen Spiels, sondern auch durch modernisierte Klassiker zurückkehren.

Wie auch immer es weitergeht, Kratos ist noch lange nicht am Ende seiner Reise. Die Frage ist nur – kehrt er in die Vergangenheit zurück, oder bricht er doch noch zu neuen Ufern auf?