God of War Laufey auf Disc: Santa Monica Studio beruhigt die Fans

Die Sorge vor der rein digitalen Zukunft war umsonst, zumindest bei diesem Blockbuster. Santa Monica Studio bestätigt eine physische Version für PS5 und grenzt damit gleichzeitig das Release-Zeitfenster ein.

Entwarnung an der Disc-Front

Sony will die Produktion physischer PlayStation-Discs im Januar 2028 komplett einstellen. Diese Nachricht löste in der Community massive Proteste aus. Nahezu jeder Social Media-Post des Publishers wird seither mit Kritik überschwemmt. Jetzt reagierten die Entwickler von Santa Monica Studio direkt auf die Sorgen der Spieler. Die knappe Ansage: God of War Laufey wird definitiv auf Disc erscheinen.

Das beruhigt die Sammler. Und es verrät mehr, als Sony vermutlich lieb ist.

Durch den feststehenden Produktionsstopp für Discs ist klar, dass das Action-Adventure vor dem Deadline-Monat auf den Markt kommen muss. Ein Release im Jahr 2027 ist damit so gut wie fix. Gerüchte sprachen zuletzt ohnehin von der ersten Jahreshälfte 2027. Das passt ins Bild.

✋ See you at San Diego Comic-Con!



Join us for our God of War Laufey panel featuring Game Director Ariel Lawrence, moderator and Head of Creative Cory Barlog, and members of the cast for behind-the-scenes stories, details about our new heroes, and more.



📍Ballroom 20

🗓️Friday,… pic.twitter.com/cZVgQgcWg1 — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) July 10, 2026

San Diego Comic-Con liefert Details

Mehr zum Spiel gibt es noch in diesem Monat auf der San Diego Comic-Con. Ein konkretes Release-Datum wird dort zwar noch nicht erwartet – das hebt sich Sony wohl eher für eine spätere State of Play auf –, aber das Panel ist hochkarätig besetzt.

Neben Game Director Ariel Lawrence und Creative Head Cory Barlog sind auch die wichtigsten Darsteller vor Ort. Deborah Ann Woll, die Laufey ihre Stimme leiht, und Kratos-Darsteller Christopher Judge versprechen tiefe Einblicke in das Performance Capture.

Die Bestätigung der Disc-Version nimmt viel Druck aus der hitzigen Debatte um Sonys Digital-Strategie. Für ein finales Urteil zum Spiel ist es zu früh, aber die Gewissheit, das Abenteuer von Faye ins Regal stellen zu können, ist ein echter Pluspunkt für die Community. Der Zeitplan steht. Jetzt müssen die ersten echten Gameplay-Szenen auf der Comic-Con überzeugen.

Bleibt die Frage an euch: Ist die physische Disc für euch bei einem Kaliber wie God of War ein absolutes Kriterium für den Kauf, oder hättet ihr bei Laufey notgedrungen auch im PSN-Store digital zugeschlagen?