Latest

God of War Laufey auf Disc: Santa Monica Studio beruhigt die Fans

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
1 Kommentar
2 Min Read
God Of War Laufey

Entwarnung für Sammler: Santa Monica Studio bestätigt physische Version für God of War Laufey. Das grenzt den PS5-Release für 2027 fest ein.

Die Sorge vor der rein digitalen Zukunft war umsonst, zumindest bei diesem Blockbuster. Santa Monica Studio bestätigt eine physische Version für PS5 und grenzt damit gleichzeitig das Release-Zeitfenster ein.

Entwarnung an der Disc-Front

Sony will die Produktion physischer PlayStation-Discs im Januar 2028 komplett einstellen. Diese Nachricht löste in der Community massive Proteste aus. Nahezu jeder Social Media-Post des Publishers wird seither mit Kritik überschwemmt. Jetzt reagierten die Entwickler von Santa Monica Studio direkt auf die Sorgen der Spieler. Die knappe Ansage: God of War Laufey wird definitiv auf Disc erscheinen.

Das beruhigt die Sammler. Und es verrät mehr, als Sony vermutlich lieb ist.

Durch den feststehenden Produktionsstopp für Discs ist klar, dass das Action-Adventure vor dem Deadline-Monat auf den Markt kommen muss. Ein Release im Jahr 2027 ist damit so gut wie fix. Gerüchte sprachen zuletzt ohnehin von der ersten Jahreshälfte 2027. Das passt ins Bild.

San Diego Comic-Con liefert Details

Mehr zum Spiel gibt es noch in diesem Monat auf der San Diego Comic-Con. Ein konkretes Release-Datum wird dort zwar noch nicht erwartet – das hebt sich Sony wohl eher für eine spätere State of Play auf –, aber das Panel ist hochkarätig besetzt.

More Read

God Of War Faye
Der GTA-Schatten: God of War Laufey droht der Release-Crash
God Of War Laufey
God of War: Laufey – Deborah Ann Woll durfte nach 8 Jahren das Schweigen brechen
God Of War Laufey
Sony bestätigt jährlich neue PS5-Singleplayer-Hits

Neben Game Director Ariel Lawrence und Creative Head Cory Barlog sind auch die wichtigsten Darsteller vor Ort. Deborah Ann Woll, die Laufey ihre Stimme leiht, und Kratos-Darsteller Christopher Judge versprechen tiefe Einblicke in das Performance Capture.

Die Bestätigung der Disc-Version nimmt viel Druck aus der hitzigen Debatte um Sonys Digital-Strategie. Für ein finales Urteil zum Spiel ist es zu früh, aber die Gewissheit, das Abenteuer von Faye ins Regal stellen zu können, ist ein echter Pluspunkt für die Community. Der Zeitplan steht. Jetzt müssen die ersten echten Gameplay-Szenen auf der Comic-Con überzeugen.

Bleibt die Frage an euch: Ist die physische Disc für euch bei einem Kaliber wie God of War ein absolutes Kriterium für den Kauf, oder hättet ihr bei Laufey notgedrungen auch im PSN-Store digital zugeschlagen?

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
SupaHans
11. Juli 2026 10:24

Disc ist für mich ein Muss!

0
Antworten

The Trends

Call of Duty: Black Ops 1 & 2 ab sofort für PS4 & PS5 erhältlich

Shadow-Drop: Call of Duty: Black Ops und Black Ops 2 sind als…

12 Kommentare

Call of Duty: Black Ops 1 & 2 – PS5-Port kämpft mit schwerem Input-Lag & Server-Kollaps

Call of Duty: Black Ops 1 enttäuscht auf der PS5 mit unbrauchbarer…

17 Kommentare

Rockstar Games bereitet Website auf GTA 6 Trailer 3 vor

Rockstar Games entfernt das Vorbesteller-Banner auf der offiziellen Website. Alle Zeichen stehen…

4 Kommentare

You Might Also Like