God of War Laufey: Release am 16. Februar 2027 und Kratos-Rückkehr bestätigt

Sony bringt „God of War Laufey“ am 16. Februar 2027 exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt. Zeitgleich bestätigte Cory Barlog, Creative Head bei Santa Monica Studio, auf der San Diego Comic-Con, dass das nächste große Franchise-Kapitel wieder Kratos als Hauptfigur tragen und direkt an die Ereignisse von „God of War Laufey“ anknüpfen wird.
Narrativer Brückenschlag im Jenseits
„God of War Laufey“ bricht erstmals mit der Tradition der Hauptreihe und stellt Laufey (Faye), die verstorbene Frau von Kratos und Mutter von Atreus, als spielbare Protagonistin in den Mittelpunkt. Die Handlung setzt unmittelbar nach ihrer Verbrennung ein: Faye erwacht im „Everywhen“, dem Nachleben der Götter, in dem verschiedene Mythologien um die Macht konkurrieren. Ihre Motivation ist pragmatischer Natur: Die Pläne, die sie zu Lebzeiten zum Schutz ihrer Familie geschmiedet hat, geraten in Gefahr.
Strategisch dient der Ableger nicht nur der Lore-Vertiefung, sondern stellt das Fundament für die Zukunft der IP dar. Cory Barlog stellte auf dem Panel klar, dass sämtliche narrativen Fäden in „God of War Laufey“ gezielt ausgelegt werden, um das kommende Kratos-Spiel vorzubereiten. Wer das nächste Hauptspiel verstehen will, wird an Laufey kaum vorbeikommen.
Physischer Release sichert Disc-Sammler ab
Nach den Kontroversen um Sonys angekündigten Ausstieg aus der Produktion physischer Discs bestätigt Santa Monica Studio den Release auf Blu-ray Disc. Damit erscheint der Titel rechtzeitig vor dem geplanten Produktionsende physischer Medien bei Sony und entlastet die SSDs der PS5-Nutzer zumindest um den reinen Basis-Download.
Das gezeigte Gameplay aus dem State of Play-Stream im Juni deutet auf ein schnelles, magiebasiertes Kampfsystem hin, das sich spürbar vom wuchtigen Axt- und Klingen-Kampf des Ehemanns unterscheidet. Technisch nutzt das Studio die PS5-Architektur, um fließende Übergänge zwischen den Welten des Nachlebens ohne Ladezeiten zu realisieren.
Der Release-Termin am 16. Februar 2027 gibt Santa Monica Studio ausreichend Zeit für den Feinschliff. „God of War Laufey“ ist kein belangloses Spin-off, sondern ein Pflichtkapitel für die Gesamthandlung. Die Bestätigung der physischen Disc ist eine gute Nachricht für Sammler, während die Garantie für ein neues Kratos-Spiel die Sorgen um die Zukunft des Serien-Veteranen endgültig ausräumt.
Cool, wenn ich Laufey nicht spiele, komm ich bei GoW dann nicht mit der Story mit. Somit hab ich dann nicht nur 80€ sondern 160€ gespart 😀
Ich kaufs auf PC und warte auf Kratos Mod
Geil kurz vorm nächsten Geburtstag das letzte eine disc Version von einer guten Reihe 😬
Freu mich drauf 😉
ᚲᚺᚱᛁᛊᛏᛟᛈᚺᛖᚱ ᛚᚢᛏᛉ ja das wird das letzte Jahr werden wo noch neue Games auf Disc erscheinen werden. Der Schleichende Prozess für das verschwinden neue Games auf der disc beginnt bereits am 19 November mit Veröffentlichung von GTA 6.
Nice!💥💪🏻
Müssen die spiele nicht komplett installiert werden egal ob es auf eine disc ist? Also dieser angeblich vorteil ist keiner.
Also im Febuar frauen power? Lara,claire und laufey. Wobei claire NR.1
Und das letzte Spiel auf Disc, das letzte Game für mich von der Reihe.Und ich hole mir fast alle Games,was im Februar 2027 kommt.
Geil, freu mich drauf 😁
Ein gut gewählter Release Zeitraum & Garant für eine bedenkenlose Preorder meinerseits 🔥
Das Game sieht richtig schick aus & dürfte als Disc Release zunächst mal zur Prävention von Schnappatmung der Allianz freier Datenträger beitragen und deren Weltuntergangsprognosen bis 2028 auf ein gesundes Maß regulieren, zumindest minimalanteilig.
Wobei, man muss sicher wieder ein anderes Argument finden, ach ja, wie war das noch seit 2023 bis zur Verkündigung des Disk-Aus?
„Wir wollen keinen Strong-Female-Character!! ☝️“
Oh boi, here we go again 💀
Doch wir wollen streng female aber nicht wie sony es darstellt voller chlische und kaum selbst Reflektoren bzw. Alle männer sind böse
Falsch. Das ist das, wie Du das interpretieren & Dir selbst darstellen willst bzw. es Dir dargestellt & jahrelang generalisiert ins Hirn gehämmert wurde, ohne dass Du imstande gewesen bist, zu differenzieren, zu hinterfragen & einen Mittelgrund zu erörtern.
Ein Dragon Age The Veilguard oder Intergalactic The Heretic Prophet (mutmaßlich) beinhalten eine völlig andere Message & Intention als andere Videogames, die eine starke weibliche Rolle innerhalb des Fokus einer interessanten Narrative & guten Gameplays setzen.
Du solltest mal langsam zum Psychologen gehen und falls du instande dazu bist auch noch die Deutsche Rechtschreibung lernen.