God of War Laufey: Release am 16. Februar 2027 und Kratos-Rückkehr bestätigt

Sony bringt „God of War Laufey“ am 16. Februar 2027 exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt. Zeitgleich bestätigte Cory Barlog, Creative Head bei Santa Monica Studio, auf der San Diego Comic-Con, dass das nächste große Franchise-Kapitel wieder Kratos als Hauptfigur tragen und direkt an die Ereignisse von „God of War Laufey“ anknüpfen wird.

Narrativer Brückenschlag im Jenseits

„God of War Laufey“ bricht erstmals mit der Tradition der Hauptreihe und stellt Laufey (Faye), die verstorbene Frau von Kratos und Mutter von Atreus, als spielbare Protagonistin in den Mittelpunkt. Die Handlung setzt unmittelbar nach ihrer Verbrennung ein: Faye erwacht im „Everywhen“, dem Nachleben der Götter, in dem verschiedene Mythologien um die Macht konkurrieren. Ihre Motivation ist pragmatischer Natur: Die Pläne, die sie zu Lebzeiten zum Schutz ihrer Familie geschmiedet hat, geraten in Gefahr.

Strategisch dient der Ableger nicht nur der Lore-Vertiefung, sondern stellt das Fundament für die Zukunft der IP dar. Cory Barlog stellte auf dem Panel klar, dass sämtliche narrativen Fäden in „God of War Laufey“ gezielt ausgelegt werden, um das kommende Kratos-Spiel vorzubereiten. Wer das nächste Hauptspiel verstehen will, wird an Laufey kaum vorbeikommen.

Enter the afterlife of the gods when God of War Laufey launches on PS5 February 16, 2027



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Physischer Release sichert Disc-Sammler ab

Nach den Kontroversen um Sonys angekündigten Ausstieg aus der Produktion physischer Discs bestätigt Santa Monica Studio den Release auf Blu-ray Disc. Damit erscheint der Titel rechtzeitig vor dem geplanten Produktionsende physischer Medien bei Sony und entlastet die SSDs der PS5-Nutzer zumindest um den reinen Basis-Download.

Das gezeigte Gameplay aus dem State of Play-Stream im Juni deutet auf ein schnelles, magiebasiertes Kampfsystem hin, das sich spürbar vom wuchtigen Axt- und Klingen-Kampf des Ehemanns unterscheidet. Technisch nutzt das Studio die PS5-Architektur, um fließende Übergänge zwischen den Welten des Nachlebens ohne Ladezeiten zu realisieren.

Der Release-Termin am 16. Februar 2027 gibt Santa Monica Studio ausreichend Zeit für den Feinschliff. „God of War Laufey“ ist kein belangloses Spin-off, sondern ein Pflichtkapitel für die Gesamthandlung. Die Bestätigung der physischen Disc ist eine gute Nachricht für Sammler, während die Garantie für ein neues Kratos-Spiel die Sorgen um die Zukunft des Serien-Veteranen endgültig ausräumt.