God of War: Leak zeigt eingestelltes Multiplayer-Projekt in Griechenland

Bisher war es nur ein Gerücht, jetzt gibt es handfeste Beweise. Screenshots des eingestellten God of War-Multiplayer-Spiels sind online aufgetaucht. Das Projekt soll unter der Leitung von Bluepoint Games entstanden sein, also dem Studio, das für seine technisch makellosen Remakes wie Demon’s Souls bekannt ist.

Offiziell bestätigt wurde das Spiel nie, doch das Bildmaterial zeigt: Sony hatte offenbar Pläne, Kratos (oder zumindest seine Welt) noch einmal in die griechische Mythologie zurückzuholen.

Multiplayer statt Vater-Sohn-Drama

Den veröffentlichten Screenshots zufolge befand sich das Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium. Statt Singleplayer-Kampagne war diesmal offenbar ein kompetitiver Multiplayer-Ansatz geplant, also eine deutliche Abkehr vom erzählerisch geprägten Stil der letzten beiden Spiele.

Interessant ist vor allem der Schauplatz, das antike Griechenland, inklusive bekannter Kulissen und gottgleicher Architektur. Laut den zugrundeliegenden Leaks hätte Hades in irgendeiner Form eine Rolle gespielt, was darauf hindeutet, dass die Handlung zeitlich vor God of War III angesiedelt gewesen wäre. Damit wäre es das erste Spiel seit Ascension (2013), das wieder in die Ära der klassischen Trilogie zurückkehrt.

Ob Spieler selbst Götter steuern oder gegeneinander antreten sollten, bleibt unklar. Auch Gameplay-Mechaniken, Fortschrittssysteme oder monetäre Strukturen wurden nie konkretisiert. Die Screenshots zeigen jedoch Charaktermodelle, Umgebungen und Interface-Elemente, die auf ein Live-Service-Experiment im God of War-Universum schließen lassen.

Warum das Projekt wohl gestoppt wurde

Sony hatte in den letzten Jahren mehrere Multiplayer- und Live-Service-Projekte in Arbeit, viele davon wurden stillschweigend eingestellt. Das jetzt aufgetauchte God of War-Projekt dürfte Teil dieser Welle gewesen sein.

Womöglich passte das Konzept nicht mehr zur klaren Singleplayer-Ausrichtung der Hauptreihe oder zum Image der Marke, die nach Ragnarök vor allem auf emotionale Tiefe statt Massen-Gameplay setzt.

Was bleibt, sind ein paar spannende Screenshots und die Erkenntnis, dass Sony und Bluepoint offenbar mehr mit God of War vorhatten, als man bisher wusste. Ob wir jemals ein Multiplayer-Spiel im Universum von Kratos sehen werden, ist fraglich, aktuell konzentriert sich Sony auf die geplante Amazon-Serie und ein neues, kleineres Spin-off. Trotzdem zeigt der Leak, dass auch Giganten wie God of War einmal Teil der Live-Service-Euphorie war, die mittlerweile leiser geworden ist. Vielleicht gar nicht so schlecht.