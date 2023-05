God of War-Macher rechnet mit der Industrie ab & ist froh kein Teil mehr davon zu sein

Dass die Spiele-Entwicklung heutzutage alles andere als spaßig sein kann, hört man immer wieder. Vor allem bei Fehlschlägen oder zu hohen Erwartungen, die nicht erfüllt werden, wandelt sich der Spaß schnell mal in geballten Unmut.

Davon kann derzeit der ursprüngliche God of War-Creator David Jaffe ein Lied singen, der ins Visier von enttäuschten Fans geriet, nachdem er die jüngsten Hoffnungen auf ein Bloodborne-Remake selbst zunichte gemacht hatte.

Nach einer lockeren Äußerung, wonach womöglich an einer Neuauflage zu Bloodborne gearbeitet wird, stellte Jaffe schnell klar, dass er über kein Insider-Wissen oder ähnliches verfügt und dies somit auch nicht bestätigen kann. Daraufhin wurde er als „verbittert“ betitelt, weil er selbst kein Teil mehr der Industrie sei. Doch ganz im Gegenteil!

Froh, nicht mehr in dieser Industrie arbeiten zu müssen

Selbstverständlich freut sich Jaffe für jeden, der Spaß an seinem Job in der Spiele-Industrie hat, was eine großartige Sache sei. Aber zu glauben, dass es der großartigste Job der Welt sei, ist ein ziemlicher Irrglaube, wie er in einem Video-Statement auf Twitter erklärt.

Bei Spielen, die inzwischen mehrere hundert Millionen Dollar in der Produktion kosten, ist Spaß am Ende das wenigste, das dabei zählt. Das liegt bei solchen Budgets vor allem an den Strukturen und der Umgebung, in der man arbeitet. Er sei glücklich darüber, nichts mehr mit Studio-Politik oder dem Management zu tun zu haben, oder auf die Erwartungen anderer Leute eingehen zu müssen.

Seiner Ansicht nach zählt heute eine möglichst gute Grafik mehr, als die Gameplay-Erfahrung, da das Marketing weiß, dass sich allein gute Grafik verkauft. An diesem Punkt muss man sich mit den „politischen Bullen“ auseinandersetzen, die sich treffen und dann reden und reden.

„Ich bin viel glücklicher, wenn ich hier mit meinen YouTube-Videos und meinem Stream sitze, wo mir niemand sagen kann, was ich tun soll, und ich mir keine Sorgen darüber mache, ob man das oder jenes machen darf und es durch 40 f-Befehlsketten jagen muss.“

Wer heutzutage in der Spiele-Industrie arbeiten möchte, muss laut Jaffe aus einem bestimmten Holz gemacht sein. Man kann es ausprobieren, vor allem im heutigen Klima, er selbst habe damit aber abgeschlossen und ist zufrieden damit.