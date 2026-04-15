God of War: Nächster Teil bündelt japanische und chinesische Mythologie – Bericht

Der kommende Ableger der God of War-Reihe bricht mit der Tradition der Einzelschauplätze und wird laut aktuellen Berichten erstmals Elemente der chinesischen und japanischen Mythologie in einem Spiel kombinieren.

Während Gerüchte über Kratos’ Ehefrau Faye als Protagonistin bereits länger kursieren, stellt die geplante Zusammenführung zweier großer asiatischer Götterwelten eine fundamentale Neuausrichtung für das Franchise von Sony Santa Monica dar.

Asien und Ägypten?

Jahrelang galt die ägyptische Mythologie als der gesetzte Nachfolger für das nordische Setting. Die neuesten Informationen revidieren dieses Bild jedoch etwas. Der Fokus soll sich unter anderem auch nach Ostasien richten, wobei die Entwickler offenbar einen hybriden Ansatz verfolgen. Anstatt sich wie bisher auf ein Pantheon zu beschränken, sollen die asiatische und weitere Sagenwelt parallel oder miteinander verwoben existieren.

Dieser Schritt ist für die Serie untypisch, da die strikte Trennung der Reiche bisher ein zentrales Designelement war. Die Entscheidung für ein asiatisches Setting bietet jedoch technisches und visuelles Potenzial, das sich deutlich von den unterkühlten Gletschern Midgards abhebt, insbesondere im Hinblick auf Architektur und Kampf-Choreografien.

Faye und die neue Dynamik

Dass Faye die Hauptrolle übernimmt, ist innerhalb der Community eine bekannte Spekulation, gewinnt aber durch das neue Setting an Bedeutung. Da ihre Lebensgeschichte vor den Ereignissen von God of War (2018) spielt, erlaubt dieses Prequel-Szenario den Entwicklern, die Welt zu bereisen, bevor Kratos in den Norden kam.

Neuer Begleiter: Anstelle von Atreus soll ein sprechendes Schwert namens Merlin als Sidekick fungieren.

Anstelle von Atreus soll ein sprechendes Schwert namens Merlin als Sidekick fungieren. Kratos-Präsenz: Der ehemalige Kriegsgott soll im Spiel auftauchen, jedoch nur in einer untergeordneten oder narrativ begrenzten Rolle.

Die Kombination von Japan und China ist ein strategisches Wagnis. Während die japanische Mythologie oft durch übernatürliche Yokai und präzise Schwertkunst definiert wird, bietet die chinesische Mythologie (u.a. Reise nach Westen) eine eher monumentale, fast schon kosmische Ebene von Gottheiten.

Für Sony Santa Monica bedeutet dies: Weg von der Monotonie des Schnees, hin zu dichten Bambuswäldern und kaiserlichen Palastanlagen. Ein Wechsel der Mythologie bedeutet meist auch neue Waffen-Archetypen, wie hier diskutiert.

Die wichtigste Erkenntnis ist das Ende der Ägypten-Theorie. Spieler sollten sich auf ein schnelleres, asiatisch geprägtes Setting einstellen, das die PS5-Hardware (oder deren Nachfolger) für massivere Umgebungen und komplexere Partikeleffekte nutzen wird. Wer auf eine direkte Fortsetzung der Kratos-Reise gehofft hat, muss sich wohl mit einer neuen Hauptfigur und einer experimentelleren Erzählweise anfreunden.