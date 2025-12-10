God of War: Neues Abenteuer bei The Game Awards? Hinweise verdichten sich

Über das ganze Jahr 2025 hinweg tauchten immer wieder Berichte auf, dass ein neues Spiel aus Kratos’ Universum in Arbeit ist, vermutlich ein Spin-off, das nach Griechenland zurückführt. Offiziell bestätigt hat PlayStation das bisher nicht. Dennoch halten Insider an der Idee fest und spekulieren, dass das Projekt noch immer lebt.

Jetzt gibt es neue Hinweise, die ein baldiges Lebenszeichen signalisieren könnten, und zwar im direkten Vorfeld der The Game Awards. Ein Leaker, bekannt als Elesnicho (früher The Snitch), teilte auf X ein Bild, das offenbar Kratos zeigt.

Zu sehen ist nur der obere Teil seines Kopfes, identifizierbar an der charakteristischen Tätowierung. Das Bild scheint kein neues Artwork zu sein, sondern ähnelt stark den Grafiken aus God of War Ragnarök. Trotzdem ist allein die Veröffentlichung des Bildes interessant genug, um über eine bevorstehende Ankündigung zu spekulieren.

God of War bei The Game Awards: Plausible Bühne für Enthüllung

The Game Awards hat sich über die Jahre als feste Plattform für große Spieleankündigungen etabliert. Zahlreiche Publisher nutzen die Veranstaltung, um ihre kommenden Projekte einem breiten Publikum vorzustellen. PlayStation selbst hat das mehrfach bewiesen, zuletzt 2024 mit der Enthüllung von Intergalactic: The Heretic Prophet, und in dieser Woche mit einem neuen Blick auf Saros.

Die Logik liegt also nahe: Wenn ein neues God of War bereit ist, wäre The Game Awards der perfekte Ort für die Präsentation. Ein kurzer Teaser oder ein erstes Gameplay-Snippet könnte schon ausreichen, um die Fans weltweit in Aufruhr zu versetzen.

Fakten vs. Spekulation

Weder PlayStation noch Santa Monica Studio haben bislang ein neues God of War offiziell angekündigt. Die Hinweise stammen ausschließlich aus Insiderquellen und früheren Gerüchten. Solange es keine offizielle Bestätigung gibt, bleibt alles spekulativ, auch wenn die Chancen für eine Ankündigung in den kommenden Tagen hoch erscheinen.

Für Fans der Serie ist die Spannung greifbar. Ein Spin-off in Griechenland würde nicht nur neue Schauplätze bieten, sondern auch Kratos in einem völlig neuen Kontext zeigen. The Game Awards könnten der Moment sein, auf den viele seit Monaten warten. Ob sich die Hoffnungen erfüllen, bleibt abzuwarten, aber die Zeichen stehen gut.