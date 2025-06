God of War: Neues Spin-off ohne Kratos, dafür im Metroidvania-Style?

Drei Jahre nach dem Release von God of War: Ragnarök ist es still geworden um eine der größten PlayStation-Marken. Doch aktuell sorgen neue Gerüchte für Gesprächsstoff: Ein Spin-off im Metroidvania-Stil, in dem Kratos’ Bruder Deimos die Hauptrolle übernehmen soll, könnte noch heute beim State of Play angekündigt werden.

Die Informationen stammen von Shpeshal_Nick (via), einem in der Szene bekannten Insider, der sich in einem Discord-Chat zum mutmaßlichen Projekt geäußert hat. Demnach soll das Spiel, wie vermutet, zurück in die griechische Mythologie führen – allerdings mit einem deutlichen Genre-Wechsel: Statt des bekannten Action-Adventures steht diesmal ein Metroidvania-Spiel im Raum.

Spieler würden die Kontrolle über Deimos übernehmen, Kratos’ Bruder, der bereits in God of War: Ghost of Sparta auftauchte. Die Geschichte soll vor Kratos’ Aufstieg zum Gott spielen. Konkrete Details zum Gameplay gibt es bisher nicht, aber laut einem weiteren Leaker auf ResetEra sei Blasphemous eine der größten Inspirationsquellen.

Entwicklung mit Santa Monica – und einem Indie-Studio?

Auch zur Entwicklung gibt es Hinweise. Santa Monica Studio, das für die Hauptreihe verantwortlich ist, soll in das Projekt involviert sein und dieses überwachen. Ferner wird Mega Cat Studios als möglicher Partner genannt – bekannt unter anderem für WrestleQuest. Eine ungewöhnliche, aber nicht unwahrscheinliche Kombination, wenn man bedenkt, dass Sony in den letzten Jahren immer offener für kreative Spin-offs wurde.

Offiziell bestätigt ist allerdings nichts. Sony schweigt bisher zu allen Spekulationen rund um ein neues God of War. Allerdings sollte man die Erwartungen im Zaum halten: Auch das wäre nicht das erste Mal, dass ein vielversprechender Leak im Nachhinein ins Leere läuft.

Die Quelle gilt generell als solide, aber auch in der Vergangenheit lag Shpeshal_Nick nicht immer richtig. Interessant ist dennoch, dass sich mehrere Stimmen zu einem ähnlichen Szenario äußern – inklusive konkreter Details wie Setting, Hauptfigur und Genre. Fans dürfen also vorsichtig gespannt sein, sollten aber wie immer auf offizielle Bestätigungen warten, bevor sich echte Vorfreude breitmacht.

Was haltet ihr von einem Metroidvania mit Deimos? Zufall oder eine logische Erweiterung des God of War-Universums? Diskutiert mit!