God of War Ragnarök – 3-stündige Free-Trial verfügbar

Zunächst nur nur in den USA verfügbar, ist ab sofort auch hierzulande die 3-stündige Trial-Phase zu God of War Ragnarök gestartet. Damit erhält man einen umfassenden Einblick in das epische Action-Adventure der Santa Monica Studios.

Die Trial-Version umfasst die ersten 3 Stunden des Spiels, in denen man sich Kratos und Atreus auf ihrer mythischen Reise anschließt, um Antworten zu finden, bevor Ragnarök hereinbricht. Gemeinsam müssen Vater und Sohn auf ihrer Reise in jede der neun Welten alles wagen. Zugriff auf God of War Ragnarök haben all jene darauf, die über ein PlayStation Plus Premium Abo verfügen, der Rest geht in dem Fall leer aus.

Bewaffnet mit seinen legendären Kriegswaffen – darunter die Leviathanaxt und die Chaosklingen – werden Kratos‘ unerbittliche Fähigkeiten auf eine nie dagewesene Probe gestellt, während er versucht, seine Familie zu beschützen. Außerdem erwarten ihn und Atreus eine Vielzahl neuer Fähigkeiten, die in dieser epischen und gnadenlosen Geschichte für flüssige, ausdrucksstarke und anpassbare Kämpfe sorgen.

Wer sich nach der Free-Trial für den Kauf des Spiels entscheidet, kann wie gewohnt seinen Savegame ins vollständige Spiel übertragen und dort weitermachen, wo man mit der Free-Trial aufgehört hat.

Die Free-Trial-Version findet man wie üblich im PlayStation Store unter der Versions-Auswahl.