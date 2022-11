In wenigen Tagen ist es endlich so weit und wir dürfen wieder „Boy!“ schreien und einen Fuß in die verschneiten Weiten von Midgard setzen. In God of War Ragnarök werden wir herausfinden, was es mit Thor, der Götterdämmerung und mit Atreus‘ Geheimnis auf sich hat. Dabei werden wir Midgard, die Heimat von Kratos und seinem Boy, wieder verlassen dürfen und dieses mal sogar alle acht weiteren Welten der nordischen Mythologie bereisen.



In God of War (2018) wurde ja viel spekuliert, was in den anderen Welten geschieht, die uns damals noch verschlossen blieben. Werfen wir also einmal einen Blick in alle neun Welten und klären ihre Hintergrundgeschichte, damit ihr wisst, was euch in God of War Ragnarök erwarten könnte.

Midgard

Midgard ist wohl den meisten noch ein Begriff. Als Heimat der Menschen ähnelt sie noch am meisten dem, was wir mit unserer Erde vergleichen könnten. Hier ist allerdings fast alles verschneit, zugefroren und kalt.

Kratos und Atreus lassen sich davon allerdings nicht abschrecken, denn ihr Zuhause befindet sich ebenfalls hier. Der See der Neun ist hier auch zu finden und in seinem Zentrum Tyrs Tempel, quasi das Zentrum eurer Reise.

Immer wieder wurde Midgard in der Vergangenheit als Schlachtfeld der Götter missbraucht. Seit die Draugr und andere gefährliche Wesen in Midgard eingefallen sind, findet man hier nur noch wenige Menschen.

Alfheim

Ganz anders als das trostlose und eintönige Midgard ist Alfheim. Hier sind die Licht- und Dunkelelfen zu Hause. Obwohl hier alles nur so vor schönen Wäldern und hellem Licht strotzt, tobte hier in God of War (2018) ein blutiger Kampf. Die Lichtelfen wollen mit dem Licht den Himmel füllen, was sich in den von ihnen bewohnten Gebieten auch widerspiegelt. Im Gegensatz dazu die Dunkelelfen, die – welch Überraschung – im Dunkeln bleiben wollen.

Im Zentrum der Welt befindet sich ein großer See, der See des Lichts. Hier wohnt Freyr und von hier aus strahlt das Licht, das Alfheim erleuchtet.

God of War Ragnarök Weltenbaum

Helheim

Zurück in die Dunkelheit geht es in Helheim, denn hier ist der Name Programm. Quasi die Hölle der nordischen Mythologie und auch die von God of War (2018). Es ist einer der gefährlichsten und auch der kälteste Ort. Alle in Ungnade gefallenen Geschöpfe landen hier; all jene, denen Valhalla verwehrt wurde. Auf Ewigkeit müssen die verlorenen Seelen hier ihre letzten Tage verbringen und werden mit Illusionen gefoltert. Diese Drecksarbeit wird von Hel-Häschern ausgeführt, die ihr auch in God of War (2018) bekämpft.



Aber selbst Götter sind vor den Illsuionen nicht sicher. Ihr werdet nämlich gewarnt, bestimmte Areale dieser Welt nicht zu betreten, da sie zu unsicher sind, selbst für Kratos. Es könnte gut sein, dass wir diese in God of War Ragnarök betreten und die Geheimnisse in Helheim lüften werden.

Jotunheim

Einer der wichtigsten Orte neben Midgard ist Jotunheim. Hier verbringt ihr den letzten Teil eurer Reise in God of War (2018) und stellt euch dem ein oder anderen Riesen. Es ist nämlich ihr Land. Die Welt ist voll mit toten Riesen und riesigen Bergen.

Odin veranlasste damals die Zerstörung des Tores nach Jotunheim und versiegelte fast alle anderen Eingänge. Denn die Riesen wurden hier von den Aesir getötet, einer Gruppe von Göttern, die fürchteten, dass die Riesen Ragnarök auslösen würden, die Götterdämmerung.

Es wird also spannend werden, zu sehen, ob sich die Prophezeiung erfüllt und wie das Ganze mit Kratos und Atreus zusammenhängt.

Muspelheim

Die Feuer von Muspelheim sollen der Legende von Ragnarök nach Midgard und Asgard verschlingen, wenn Surtr und die anderen Feuerriesen die Aesir angreifen. Feuer ist das Stichwort hier, denn dies ist die Welt des Ewigen Feuers und das Zuhause der Feuerriesen. In dieser Welt herrscht der eben genannte Surtr; er spielt eine wichtige Rolle in der Sage um Ragnarök.

Die Welt ist übersät von Lavaflüssen und Vulkanen. Hier müssen sich die größten Krieger beweisen und die schwierigsten Herausforderungen bestehen. In God of War Ragnarök wird das wohl das Abwenden von Ragnarök sein, wenn das überhaupt möglich ist.

Niflheim

Hier gibt es einen mysteriösen giftigen Nebel, der die gesamte Welt durchzieht und sehr gefährlich ist. Abgerundet wird die unentspannte Atmosphäre von ganz viel Eis. Immerhin gibt es nicht allzu viel davon, da Nilfheim mit zu den kleinsten Welten gehört.

Der Legende nach wurde der Nebel von Odin verflucht und gilt seitdem als Teil vieler Prüfungen für große Krieger.

Vanaheim

Diese Welt wurde einst von Freya regiert, bevor sie mit Baldur aneinandergeraten ist. Er ist ihr Sohn und sein Tod löst der Legende nach Ragnarök aus.

Freya lebt nicht mehr hier, dafür ist es die Heimat der Vanirgötter. Sie sind wiederum direkte Konkurrenten der Aesir, die die ganzen Riesen getötet haben. Ebenso mysteriös wie die Vanir ist auch deren Welt. Wenig ist über sie bekannt und nur mit direkter Erlaubnis der Vanir bekommt man überhaupt Zutritt nach Vanaheim.



Und diesen Zugang werdet ihr euch in God of War Ragnarök sicherlich auf die harte Tour beschaffen müssen.

Svartalfheim

Zwar nicht ganz so bizarr, aber fast so unerreichbar wie Vanaheim ist auch Svartalfheim, die am schwersten korrekt zu schreibende Welt der nordischen Mythologie … und nebenbei auch die Heimat der Zwerge.

Weil diese so gute Arbeit für Odin geleistet haben, wurde allen anderen Rassen und Göttern der Zutritt zu dieser Welt verwehrt. Es wird also interessant zu sehen sein, wie Kratos und Atreus Zugang bekommen. Vielleicht ja durch die Hilfe von guten Freunden?

Die Zwerge wollen auch nichts an ihrer Geheimhaltung ändern und befeuern so weiter die Mythen über ihre Welt. Daher ist nicht viel über ihre Erfindungen bekannt. Viele Konstruktionen der Zwerge entziehen sich sogar dem Verständnis der Götter. Vielleicht könnt ihr sie ja dann in God of War Ragnarök entschlüsseln.

Asgard

Das beste kommt bekanntlich zum Schluss. Asgard ist das Gegenteil von Helheim. Hier sind auch die legendären Hallen von Valhalla zu finden, quasi der Himmel der nordischen Mythologie. Es ist das Zuhause der Aesir und es wird von Odin, dem Göttervater höchstpersönlich, regiert.

Eigentlich gilt Asgard als unzerstörbar, aber wir wissen ja: Hochmut kommt vor dem Fall. Denn schauen wir noch einmal auf die Legende von Ragnarök, so soll Asgard mitsamt der Götter zerstört werden. Da niemand außer Odin und den Aesir diese Welt bereisen darf, gibt es keine Berichte, wie die Welt eigentlich aussieht. Aber das wird sich dann wohl im neuesten Teil ändern.

Vielleicht wird unser erster Besuch in Asgard wegen Ragnarök auch der letzte sein. Wie Ragnarök ablaufen wird, erfahrt ihr alle dann am 9. November, wenn das God of War Ragnarök für PS4 und PS5 erscheint.