Eindrücke zu God of War Ragnarök gibt es bereits am kommenden Donnerstag, wenn das offizielle Review-Embargo fällt.

Das Team von Santa Monica Studio stellt Svartalfheim – das Reich der Zwerge – und den dort anzutreffenden Zwerg Durlin vor, der diesen Ort, neben den Fan-Lieblingen Brok und Sindri, zum Leben erweckt. Darüber hinaus wird eine neu geschaffene Spezies monströser Echsenwesen vorgestellt, die in unterschiedlichen Größen und Variationen auf Kratos und Atreus lauern und – angepasst an die jeweilige Umgebung – einen wichtigen Teil zur vielfältigen Spielwelt beitragen.

Auf dem Weg zum Release von God of War Ragnarök gibt es heute weitere Einblicke hinter die Kulissen. In dieser Woche widmet man sich der Erschaffung der Charaktere und Kreaturen.

