„Im Gegensatz dazu erfüllte mich das Wiederaufgreifen von Kratos’ Axt und Blades of Chaos zu Beginn von God of War Ragnarök mit Selbstvertrauen und Kampflust. Der Einsatz beider Waffen zu Beginn ermutigte mich, das Arsenal von Kratos umfassender zu nutzen, und es ist eine tolle Zeit,“ heißt es auf dem offiziellen PlayStation Blog .

Dabei untersucht das Team bei Sony Santa Monica den flüssigen und ausdrucksstarken Kampf, wie dieser für God of War Ragnarök verbessert wurde und wie wichtig es ist, eine einzigartige, einprägsame und abwechslungsreiche Besetzung von Feinden aufzubauen, an denen die Spieler ihre Fähigkeiten testen können.

Im zweiten Behind-the-Scenes Video zu God of War Ragnarök widmet sich Sony heute dem Combat-System, das spannende Einblicke in die Entwicklung des Spiels liefert.

