God of War Ragnarök – Darum lässt man Kratos nicht sterben

Im jüngsten Ableger God of War Ragnarök kommt der Kriegsgott Kratos weiterhin nicht zur endgültigen Ruhe, auch wenn die Fans so langsam Verständnis dafür hätten, wenn der inzwischen alte Mann das Zepter abgibt.

Warum man so lange und vermutlich auch noch in Zukunft an Kratos festhalten wird, darüber sprachen die Santa Monica Studios in einem aktuellen Interview mit der The Washington Post. Zwar gibt es in der Story einen entscheidenden Moment, in dem sich Kratos final opfern könnte, für den Entwickler stand dies aber nie zur Option.

Story funktioniert nicht alleine

Game Director Eric Williams erklärt hierzu, dass die Story davon handelt, wie die Beiden – Kratos und Atreus – gemeinsam wachsen, stärker werden und für den anderen eintreten. Das würde ohne einen von beiden nicht mehr funktionieren.

„Oh nein, wir haben aus vielen Gründen nicht daran gedacht, Kratos zu töten“, so Williams. „Die Story, die wir erzählen wollten, war diese Idee, dass diese Eltern-Kind-Einheit zusammenkommt und dann stark genug wird, dass sie sich kennen und wissen, dass sie sich gegenseitig verbessert haben, und dass, wenn man sie auseinanderbrechen würde, du immer noch das Gefühl haben würdest, dass es ihnen gut geht.“

Die Frage ist, wie lange man Kratos noch am Leben halten möchte und wer angemessen in seine Fußstapfen treten kann? Auf ewig wird es jedenfalls nicht funktionieren, Kratos immer wieder auf eine neue Reise zu schicken.

Was denkt ihr? Sollte Kratos langsam in Rente gehen und sein verdientes Ende finden?