God of War Ragnarök – Die Mythen von Midgard – Story-Details von Sony

Wie es danach und in God of War Ragnarök weitergeht, erfährt man ab dem 09. November, wenn der Titel offiziell erscheint.

„Als sie es endlich mit der Hilfe von Mimirs Bifröst-Augen nach Jötunheim schaffen, kommen Kratos und Atreus zu einem Riesentempel – in dessen Mauern ihre gesamte Reise eingeritzt ist. Die Riesen hatten ebenso das gesehen, was geschehen würde, wie das, was bereits geschehen war. […]

In einem umfangreichen Special greift man dazu noch einmal das original God of War auf, stellt die wichtigsten Charaktere vor, die Ereignisse zuvor und vieles mehr.

Sony bereitet die Fans und Spieler auf den Release von God of War Ragnarök vor, die vorab ein wissenswerte Infos zur Story teilen, oder zumindest was man darüber wissen sollte.

What do you think?