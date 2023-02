God of War Ragnarök DLC Ankündigung beim Superbowl?

Kündigt Sony bald eine Erweiterung für God of War Ragnarök an? Hinweise gibt es derzeit auf den Superbowl am kommendem Wochenende.

Diese streut Sony aktuell über die sozialen Medien, obwohl die Story rund um Ragnarök eigentlich abgeschlossen sein sollte. Dort ist zu lesen:

„Die Vorhersage sieht einen Schneesturm am 12. Februar 2023 vor. PlayStation lädt die Fans ein, die Augen in den sozialen Netzwerken offen zu halten, um weitere Überraschungen und Feierlichkeiten zu den beliebtesten PS5-Spielen der Fans zu erleben. Heute haben Odins Raben einen neuen Teaser auf den Instagram- und Facebook-Kanälen von PlayStation Canada entdeckt, der für diesen Sonntagabend einen Schneesturm auf Midgard vorhersagt. Um zu sehen, wie sich alles entwickelt, schaltet dieses Wochenende unbedingt beim großen Spiel rein!“

Zuvor hatte God of War Ragnarok-Director Eric Williams gesagt, dass DLC für das Spiel unwahrscheinlich ist, weshalb Fans wohl nicht allzu große Hoffnungen darauf haben sollte.

Offen ist allerdings noch die New Game Plus-Option, die in den kommenden Wochen folgen soll. Möglicherweise findet die Ankündigung in diesem Zusammenhang statt.

Ferner wird spekuliert, ob Sony an einem neuen Ableger arbeitet, der möglicherweise für PlayStation VR2 erscheint. Damit hätte man zumindest ein weiteres und starkes Zugpferd für das Headset, was man als unglaublich wichtig ansieht, um PS VR2 zu einem Erfolg zu machen.

Was hinter den geheimnisvollen Andeutungen steckt, wird man spätestens am nächsten Wochenende erfahren. Letztendlich kann es sich auch um etwas völlig banales handeln.