God of War Ragnarök – Falsch veröffentlichter Trailer zeigt ursprünglich anderes Release-Datum

So sorgfältig wie behauptet, war das Release-Datum von God of War Ragnarök wohl doch nicht gewählt. Ein von Sony falsch veröffentlichter Trailer zeigt nämlich, dass das Action-RPG an einem ganz anderen Tag erscheinen sollte.

Nach dem gestrigen Pre-Order Start gingen diverse Teaser und Trailer durch die sozialen Medien. Auf Twitter hat man allerdings etwas daneben gegriffen, denn dort tauchte ein Teaser auf, der einen Release am 11. November aufzeigte.

God of War Ragnarök

Der 11. November war ursprünglich einmal für Starfield von Bethesda reserviert, bevor das Spiel auf 2023 verschoben wurde. Allerdings war dieser Termin schon viel weiter voraus geplant, weshalb man sich nur wundern kann, warum Sony überhaupt den 11. November in Erwägung zog?

Kurzum hat man sich letztendlich für den 09. November entschieden und die falschen Teaser und Trailer aus dem Netz entfernt. Das zeigt jedoch, wie beliebig man diese Daten setzt und hin und her schieben kann, auch ohne rührselige Stories zu erzählen, warum es ausgerechnet nur der oder der Termin sein kann.

Auch wenn es im Fall von God of War Ragnarök nur zwei Tage sind, können diese durchaus bedeutungsvoll sein, etwa für Chart-Erhebungen, Verkaufszahlen oder Geschäftsberichte, wo ein einzelner Tag viel ausmachen kann.

Launch Edition mit Schlüsselband

Wo kann an God of War Ragnarök noch vorbestellen? Die Collector’s und Jötnar Edition dürften wohl restlos vergriffen sein, die auf ebay & Co. inzwischen für 600 EUR und mehr angeboten werden. Regulär kann man noch die Launch Edition vorbestellen.

Für diese würden wir auf Media Markt verweisen, die neben digitalen Extras noch ein Schlüsselband zu God of War Ragnarök dazu legen. Dieses gibt es bei Amazon zumindest nicht.

God of War Ragnarök erscheint offiziell am 09. November 2022.