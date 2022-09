God of War Ragnarök – Gameplay zeigt die Zugänglichkeitsoptionen

Im Zuge der Preview zu God of War Ragnarök ist ein weiteres Gameplay-Video erschienen, das sich speziell den Zugänglichkeitsoptionen widmet.

Wie Sony Santa Monica schon zuvor in diesem Jahr ausführte, umfasst God of War Ragnarök über 60 Optionen, die Spielern mit einem Handicap entgegenkommen. Dazu wurde nicht nur die Benutzeroberfläche neu gestaltet, was mehr Flexibilität und Lesbarkeit ermöglicht, auch das Controller-Layout von Grund auf neu erstellt und an die Kampf- und Interaktionssysteme angepasst.

God of War Ragnarök

Zudem wurden umfangreiche Verbesserungen an Untertitel- und Bildunterschriftsystem vorgenommen, um noch mehr Anpassungen und Informationen zu ermöglichen. Hier wurde auch die Mindestgröße des Textes erhöht und eine neue Skalierung hinzugefügt. Dazu gehört auch eine extragroße Textgröße, damit Untertitel und Bildunterschriften besser lesbar sind. Auch wurde ein größerer Textbereich eingerichtet, um den Standards für Fernseh- und Filmuntertitel zu entsprechen.

Damals erwähnt wurde auch ein Hochkontrastmodus, in dem Objekte im Spiel wie Zielen, Gegnern und anderen Charakteren sowie einer Vielzahl von Gegenstandstypen in einer anderen Farbe dargestellt werden. Wendet man dies zum Beispiel auf Charaktere an, sind diese vor dem Hintergrund besser sichtbar. Optional lässt sich auch der Hintergrund entsättigen, um den Kontrast weiter zu erhöhen.

Ergänzt wird dies um akustische Signale, die zum Beispiel andeuten, dass man in der Nähe von wichtigen Gegenständen steht. Mehr dazu verrät Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog.

God of War Ragnarök erscheint am 08. November 2022.