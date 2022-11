God of War Ragnarök im Performance-Check von Digital Foundry

God of War Ragnarök erscheint offiziell am 09. November 2022.

Abschließend resümiert Digital Foundry, dass man gespannt darauf sei, wohin es die Santa Monica Studios als nächstes zieht, was vermutlich noch sehr lange dauern wird. Bis empfiehlt man God of War: Ragnarök als „atemberaubendes, fesselndes Spiel mit außergewöhnlichen Feinschliffen.“

Hier kommt man zu dem Schluss, dass das Spiel bei allen Varianten eine gute Figur macht, empohlen wird insbesondere aber die dynamische 4K-Auflösung bei bis zu 120fps und gleichzeitiger Nutzung von VRR. Hier würde God of War Raganrök nur wenig an Bildqualität und Details einbüßen. Voraussetzung dafür ist natürlich ein entsprechender TV mit HDMI 2.1.

In Bezug auf die Performance liefert God of War Ragnarök verschiedene Einstellungen, die von nativen 4K bis 120fps reichen, je nachdem mit gewissen Abstrichen in der Auflösung. Alle verfügbaren Grafik- und Performance-Modi haben die Santa Monica Studios hier zusammengefasst .

Im Fall von God of War Ragnarök haben die Santa Monica Studios offenbar den schwierigen Spagat geschafft, beiden Plattformen so gut es geht gerecht zu werden, unabhängig von der reinen Auflösung und Framerate. Laut Digital Foundry sei das gesamte Spiel „bemerkenswert“ ausgearbeitet, insbesondere bei den Details der Charaktere, den Zwischensequenzen oder bei der Animationsarbeit.

