God of War Ragnarok feiert Jubiläum mit kostenlosem DLC – Was steckt drin?

Das 20-jährige Jubiläum der God of War-Reihe wird gebührend gefeiert! Santa Monica Studio hat ein spezielles Update für God of War Ragnarok veröffentlicht, das ab sofort für PS5, PS4 und PC verfügbar ist.

Die Erwartungen an die neuen Inhalte waren hoch – doch was bringt das Update wirklich? Fans dürfen sich vor allem auf kosmetische Anpassungen freuen, darunter ein brandneuer Skin für Kratos, der an das legendäre Dark Odyssey-Outfit aus God of War 2 erinnert. Aber auch Atreus, Freya und Kratos‘ Waffen erhalten frische Designs.

Was steckt im Jubiläums-Update?

Wer auf Gameplay-Veränderungen gehofft hat, wird leider enttäuscht – das Update konzentriert sich ausschließlich auf optische Neuerungen. Hier ein Überblick über die neuen Inhalte:

Dark Odyssey-Rüstung für Kratos Dark Odyssey Kratos Aussehen Dark Odyssey Rüstungsset (Brustpanzer, Armschienen, Gürtel)

Dark Odyssey-Outfits für Begleiter Dark Odyssey Gewand für Atreus Dark Odyssey Hexenkleid für Freya

Dark Odyssey-Waffenskins & Aufsätze Leviathan-Axt & Knauf Klingen des Chaos & Griffe Draupnir-Speer & Hinterhand

Dark Odyssey-Schild-Designs Wächterschild, Furchtloser Schild, Steinmauer-Schild und mehr Spartanischer Aspis-Schild Dark Odyssey-Rönd



Individualisierung auf neuem Level

Eine spannende Neuerung ist die erweiterte „Aussehen bearbeiten“-Funktion. Nun lassen sich die neuen Dark Odyssey-Waffenaufsätze und das Schild-Rönd nach eigenen Vorlieben anpassen – perfekt für alle, die Kratos‘ Look noch epischer gestalten wollen.

Obwohl das Update keine spielerischen Neuerungen bringt, ist es eine schöne Hommage an die God of War-Saga. Die neuen Skins sorgen für frischen Wind – wenn auch eher kosmetischer Natur. Wer Lust hat, Kratos und Co. optisch aufzupolieren, sollte sich das Jubiläums-Update nicht entgehen lassen!

Fun FAQ aus der God of War-Reihe: Während der Entwicklung des ersten Spiels wollte ein Designer Kratos ursprünglich eine riesige, blaue Irokesenfrisur verpassen. Glücklicherweise setzte sich das Team dann doch für das ikonische Glatzen-und-Tattoo-Design durch – und schuf damit eine der einprägsamsten Figuren der Gaming-Geschichte.

Lässt dich das Update kalt, oder feierst du den neuen Look? Lass es uns in den Kommentaren wissen!