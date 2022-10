God of War Ragnarök wird wieder brutaler als das Reboot

Eines der Markenzeichen der ursprünglichen God of War-Spiele war die ungeschönte Brutalität, mit der Kratos einen Gott nach dem anderen niedermetzelte. Im Reboot von 2018 hat man diese Brutalität deutlich entschärft, womöglich um ein größeres Publikum zu erreichen.

Jetzt, im Nachfolger God of War Ragnarök zieht man in dem Punkt wieder etwas an und meint, dass es brutaler sei als sein Vorgänger. So jedenfalls die Einschätzung von Combat Designer Mihir Sheth, der hier von einer „erheblichen“ Steigerung spricht.

Lava statt Blut ist nicht das Gleiche

Die wohl markanteste Änderung damals war, dass man die meisten Blutorgien gegen Lava-ähnliche Flüssigkeit ausgetauscht und sich auf das Nötigste mit echter Blutdarstellung beschränkt hat. Das passte so nicht jedem Fan der ursprünglichen Spiele, wobei man in dem Punkt noch immer enttäuscht werden dürfte. Vielmehr sieht man den Brutalitäts-Faktor in der Art und Weise, wie Kratos auf seine Gegner eindrescht und sie hinrichtet.

„Wir haben die Brutalität in God of War: Ragnarok erheblich erhöht, und ich denke, das ist etwas, das bestimmte Aspekte des Spiels unterhaltsamer macht. Wenn man in God of War 2018 die Blades of Chaos bekommt, hat man nicht viele Chancen, diese Waffen so zu sehen, wie es im klassischen God of War der Fall war.“

God of War 2018

Als Beispiel nennt Sheth die Art und Weise, wie man seine Feinde zunächst betäubt, mit R3 packt, um sie dann zu exekutieren. Das sei aus Sicht der Animation jetzt viel brutaler und die Chaos-Klingen kommen wieder viel öfter zum Einsatz, sichert man zu.

Warum man auf einen übermäßigen Einsatz von Blut in God of War Ragnarök verzichtet, ist nach wie vor ungeklärt. Dass hier viel mehr möglich und auch erlaubt ist, zeigen unzählige andere Beispiele, siehe Mortal Kombat, The Callisto Protocol & Co., die regelmäßig für Entsetzen bei dessen Anblick sorgen.

Ironischerweise war Kratos bei seinem Gast-Auftritt in Mortal Kombat nicht so zimperlich unterwegs, also ist es letztendlich wohl eine Entscheidung von Sony, auf viel Blut zu verzichten – sehr zum Leid der wahren God of War-Fans.