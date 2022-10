God of War Ragnrök – PS5-Version ist das i-Tüpfelchen, auf PS4 alle Ziele erreicht

God of War Ragnrök wird zweifelsfrei ein super Spiel, auf das sich schon jetzt Millionen Fans und Spieler freuen. Dennoch stellt sich die Frage, ob man wirklich das Beste aus dem herausgeholt, was tatsächlich möglich gewesen wäre?

Verschiedene Aussagen der Entwickler bei Sony Santa Monica in den letzten Tagen lassen daran zweifeln, dass es der Current-Gen Showcase wird, den sich manch einer davon erhofft. Zu dieser Einschätzung kamen nicht nur die ersten Previews, die auf der technischen Seite keinen vollwertigen Current-Gen Titel in God of War Ragnrök erkennen können, Statements der Entwickler wie „Fortsetzungen sind selten ein großer Sprung“ dämpfen die Erwartungen im Vorfeld doch ein wenig, zumal God of War jeher die Messlatte immer sehr hoch legte.

Hier reiht sich nun auch der Animation Director Bruno Velazquez ein, der die PS5-Version lediglich als „i-Tüpfelchen“ bezeichnet, die hier und da von Verbesserungen profitiert. Der Fokus bei der Entwicklung lag klar auf der PS4-Version, aus der man alles herausgeholt hat, was möglich war.

Gegenüber Eurogamer sagte Velazquez:

God of War Ragnrök

Nicht gesetzte Ziele wurden erfüllt

Ziel war es demnach, auf Inhalte und Fidelity zu setzen und dies auch auf der beinahe 10 Jahren alten PS4-Hardware zu realisieren. In Bezug auf die PS5 ergänzte man dann Dinge wie haptisches Feedback, 3D-Audio, eine höhere Framerate, bessere Grafiken und Texturen.

„Natürlich wird die PS5-Version der beste Weg sein, es zu erleben, aber die PS4 [Version] wird eines der Spiele sein, das die PS4 an ihre Grenzen bringt. Diese Philosophie und Herangehensweise zu berücksichtigen, hat uns geholfen, die Ziele für uns selbst festzulegen, dass wir ein großartiges PS4-Erlebnis und ein noch besseres PS5-Erlebnis machen wollen.“

Am Ende hatte Velazquez das Gefühl, dass man durch nichts eingeschränkt wurde, was man sich als Ziel auf der PS4 gesetzt hat. Die viel wichtigere Frage wäre in dem Fall aber, was wäre sonst möglich gewesen? Auf der PS5 gab es offensichtlich keine wirklichen Ziele, außer das besagte i-Tüpfelchen, auf das man nun stolz ist.

God of War Ragnrök erscheint am 09. November 2022.