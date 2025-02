God of War Remaster Saga: Gerüchte über Ankündigung während des State of Play

Ein Remaster der ersten drei Teile der legendären God of War-Reihe könnte schon bald Realität werden, nachdem diese seit Monaten spekuliert werden. Laut einem Reddit-Leak werden die Remaster der griechischen Saga während des State of Play-Events in dieser Woche enthüllt, das allerdings noch unbestätigt ist. Diese Remaster sollen später in diesem Jahr als Sammlung veröffentlicht werden – eine Aussicht, die bei Fans der Reihe große Vorfreude weckt.

Remaster eines Remaster?

Bereits jetzt existieren PlayStation 3-Remaster der ersten beiden God of War-Spiele sowie ein PlayStation 4-Remaster von God of War III, das vor der Veröffentlichung des modernen God of War im Jahr 2018 erschien. Die Frage, die sich stellt, ist: Werden die neuen Remaster einfach nur eine hochauflösendere Version der alten Spiele bieten, oder dürfen wir uns auf tiefgreifende technische Verbesserungen und vielleicht sogar auf neue Inhalte freuen? Angesichts der Fortschritte, die in der Spieleindustrie gemacht wurden, könnten diese Remaster mehr bieten als nur ein kosmetisches Update. Im Falle von God of War könnten beispielsweise Elemente und Mechaniken einfließen, die erst in neueren Spielen zu finden sind – vielleicht sogar die Third-Person-Perspektive.

Trotz der Verlockung, diese Neuigkeit als bloßes Gerücht abzutun, gibt es einige Gründe, dem Reddit-Nutzer Feeling-Examination6 Glauben zu schenken. Erst kürzlich hat dieser die Veröffentlichung von Hell is Us „korrekt“ vorhergesagt, kurz bevor das Spiel offiziell im Xbox Store auftauchte. Zudem hat der Nutzer auch von einem Comeback der Ninja Gaiden-Reihe gesprochen, was sich möglicherweise als Glücksfall herausgestellt haben könnte. In jedem Fall bleibt abzuwarten, ob diese neuen Remaster wirklich auf uns zukommen.

Eine weitere Neuauflage der ursprünglichen Trilogie würde auch gut zu den jüngsten Gerüchten passen, dass die Santa Monica Studios an einem komplett neuen Ableger arbeiten, der als Prequel vor der Trilogie spielen und einen jüngeren Kratos präsentieren soll. Dies würde einen fließenden Übergang zum neuesten Teil der God of War-Reihe, God of War Ragnarök, schaffen, der derzeit für PC und PlayStation erhältlich ist. Eine Sammlung der ersten drei Spiele könnte das perfekte nostalgische Abenteuer für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen bieten.