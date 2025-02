God of War Remastered Collection – Die Ankündigung lässt aufhorchen

Seit Wochen kursieren Gerüchte über eine God of War Remastered Collection für die PS5, doch der jüngste State of Play blieb eine Enttäuschung für Fans. Kein Kratos, keine epische Ankündigung, nichts. Doch nun sorgt eine überraschende Ankündigung für neue Hoffnung und legt nahe, dass die langersehnte Enthüllung unmittelbar bevorstehen könnte.

Ein Jubiläum mit mehr als nur Kunst

Die kalifornische Kunstgalerie Nucleus feiert das 20-jährige Bestehen von God of War mit einer speziellen Ausstellung. Vom 15. bis 23. März können Fans Tribute-Kunst, Konzeptzeichnungen und Erinnerungsstücke bewundern. Bekannte Künstler wie Luke Berliner und Cecil Kim, die an dem Franchise gearbeitet haben, sind dabei. Ein Highlight: Am 15. März findet ein exklusives Panel mit Entwicklern statt, bei dem es vielleicht mehr als nur nostalgische Rückblicke geben könnte.

In der offiziellen Beschreibung der Veranstaltung heißt es: „Zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des ersten Spiels auf der PS2 gilt God of War als eines der legendärsten Franchises der Gaming-Geschichte.“ Eine Feier also, die perfekt geeignet wäre, um eine Remastered Collection anzukündigen.

Wird das God of Jubiäum die Remaster Collection enthüllen?

Insider heizen die Gerüchte an

Brancheninsider Jeff Grubb gießt weiter Öl ins Feuer. In einem aktuellen Bluesky-Post meint er: „Die Gerüchte um das God of War Remaster waren einfach zu früh dran. Es wird bald passieren.“ Und damit steht der Insider nicht alleine da. Schon länger wird vermutet, dass Sony das Jubiläum nicht einfach so verstreichen lassen wird.

Sollte die Sammlung tatsächlich erscheinen, dürfte sie die Klassiker God of War, God of War 2, God of War 3, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta und God of War: Ascension beinhalten – also die gesamte griechische Ära von Kratos in neuem Glanz.

Doch selbst wenn die Remastered Collection sich als Trugschluss entpuppen sollte, steht eines fest: Kratos‘ Reise ist noch nicht zu Ende. Spekulationen um das nächste Kapitel nehmen Fahrt auf. Insider brachten eine Story in Ägypten ins Spiel, während andere glauben, dass wir stattdessen einen jüngeren Kratos in Griechenland erleben könnten. Das deckt sich mit vagen Berichten, wonach Kratos verschiedene Settings besuchen könnte.

Ob es nun eine Remastered Collection oder das nächste große Abenteuer wird – für Fans von God of War könnte 2025 ein spektakuläres Jahr werden.