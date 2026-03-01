God of War: Santa Monica spaltet Marke offenbar in mehrere Franchises auf

Cory Barlogs Geheimprojekt bleibt offenbar im God of War-Universum, begründet aber eine eigene Reihe. Damit verabschiedet man sich womöglich von der Idee einer komplett neuen IP und setzt stattdessen auf das Marvel-Modell, sprich: viele Ableger, eine Welt.

Das Kratos-Kalkül: Expansion statt Neuanfang

Ein LinkedIn-Leak eines ehemaligen Senior Writers, der fünf Jahre am Projekt saß, schreibt, es handelt sich um ein „neues Franchise innerhalb des God of War-Universums“. Das bedeutet, die Technik und das Lore-Fundament bleiben, aber die Geschichte emanzipiert sich von der bisherigen Kernreihe.

Dass Sony dieses Sicherheitsnetz spannt, ergibt Sinn, da das finanzielle Risiko bei neuen IPs Gift für die Bilanz ist. Jason Schreier sagt zudem, dass Sony God of War wie ein „kleines MCU“ aufziehen will. Während Projekte bei anderen Studios wie Bluepoint Games scheiterten, liefert Santa Monica nun den Grundstein für diese neue Ära.

Ein neues Gesicht für den Dienst nach Vorschrift?

Die Gerüchte um das Ägypten-Setting verdichten sich zum handfesten Szenario. Dataminer haben bereits eine versteckte Sequenz in den Dateien von God of War Ragnarök isoliert, die den Umzug an den Nil vorbereitet. Insider Tom Henderson legt sich ergänzend fest, dass die neue Waffe das Khopesh, ein sichelförmiges Schwert, ist.

Das Khopesh ist mehr als nur ein optisches Gimmick; es ist das Werkzeug, mit dem Sony Santa Monica das bisherige Kampfsystem für das neue Franchise aufbrechen will. Während die Leviathan-Axt auf Wucht und Rückruf-Mechaniken setzte, verschiebt sich der Fokus hier auf Agilität und Kontrolle.

Ob wir Kratos als Zugpferd behalten oder neue Figuren für dieses „Sub-Franchise“ dienen, bleibt das einzige echte Geheimnis. Christopher Judge (die Stimme von Kratos) deutete eine Enthüllung für den Spätsommer 2026 an. Sony braucht diesen Blockbuster, um die Fans bei der Stange zu halten, während die eigentliche Hauptserie Staub ansetzt.

Am Ende bleibt es ein Tauschhandel: Wir bekommen zwar ein „neues Franchise“, aber eben im vertrauten Korsett. Ich bin gespannt, ob die spielerische Freiheit groß genug ist, um nicht wie eine bloße Erweiterung zu wirken.