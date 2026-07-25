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God of War-Schöpfer David Jaffe nennt Aus für Discs finanzielle Notwendigkeit

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David Jaffe erklärt das Ende physischer PlayStation-Spiele mit hohen Produktionskosten. Reine Zahlen schlagen Sammlerinteressen im digitalen Markt.

Playstation Disc Protest

Physikalische Datenträger wie eine Disc verschwinden nicht aus Bosheit der Publisher, sondern wegen der explodierenden Produktionskosten moderner AAA-Spiele. Der schwindende Marktanteil von Disc-Versionen macht die aufwendige Logistik für Konzerne zunehmend unrentabel.

Auch wenn die Spieler es nicht wahrhaben wollen: Die Entscheidung zum Disc‑Aus wurde nicht aus einer Laune heraus getroffen, sondern basiert auf harten Analysen und Zahlen.

Dreihundert Millionen Dollar Budget tilgen die Disc

Die Rechnungen im AAA-Segment gehen schlicht nicht mehr auf, wenn Entwicklungskosten regelmäßig die Marke von 300 Millionen US-Dollar durchbrechen. David Jaffe, Ex-Sony-Entwickler und Schöpfer der God of War-Reihe, beziffert den digitalen Wandel bei PlayStation als reine Überlebensfrage für Publisher.

„Spiele mit einem Umsatz von über 300 Millionen Dollar können nicht überleben, wenn die Unternehmen nicht die Zwischenhändler ausschalten, um einen größeren Teil der Einnahmen zu behalten.“

Bei physischen Datenträgern tragen Plattformhalter das volle Risiko unverkaufter Restbestände im Einzelhandel, die per Vertrag oft an den Hersteller zurückgehen und am Ende vernichtet werden müssen. Das wohl legendärste Beispiel ist Atari mit ihrem „E.T.“-Spiel. Hinzu kommen Presswerke, Plastikhüllen, Verpackung und weltweite Transportketten. Dieser Aufwand rechnet sich für schrumpfende Käufergruppen schlicht nicht mehr. Reines Business.

Gleichzeitig verbleibt bei jedem digitalen Verkauf im PlayStation Store die volle Marge ohne Abzüge für Zwischenhändler oder Logistik direkt bei Sony und den Publishern. Während Entwicklergrößen wie Hideo Kojima oder Yoko Taro den Verlust physischer Medien und der Konservierung von Videospielen bedauern, gibt die Bilanz den Ton an. Boykottaufrufe aus Online-Foren zeigen in der Praxis keine Wirkung. Proteste verpuffen.

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Konsumenten akzeptieren den Verlust von Eigentumsrechten

Der Wandel verläuft nach einem bekannten Muster aus der Unterhaltungselektronik. Ähnlich wie der Wegfall des Klinkenanschlusses bei Smartphones stößt auch das Ende des Disc-Laufwerks zunächst auf lautstarke Kritik. Am Ende setzt sich der Komfort des digitalen Spontankaufs durch. Sony wird den Protest aussitzen.

„Die ‚Anti-Konsum-Phase‘ ist in der Regel die vorübergehende Phase, die zwischen Empörung und der neuen Normalität liegt.“

Spieleplattformen festigen damit ihre Kontrolle über Preise, Gebrauchtmarkt und Lizenzentzug. Ein Recht auf dauerhaften Besitz gibt es im digitalen Store nicht. Der Markt schluckt es trotzdem.

Für Spieler bringt dieser Wandel keinerlei Preisvorteil, sondern nur den Verlust von Gebrauchtverkäufen, Leihoptionen und echter Eigentumskontrolle. Publisher sparen Millionen an Logistik und Marge ein, ohne diesen Kostenvorteil an die Kundschaft weiterzugeben. Das ist bittere Realität, mit der sich Spieler anfreunden sollen, oder sie hängen als Konsequenz ihr Hobby an den Nagel.

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Marco Gepunkt
25. Juli 2026 11:44

Ja dann hängen wir das Hobby halt an den Nagel und gehen raus und erleben echte Abenteuer- Yeah!

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Die Geschichte der Turkvölker
25. Juli 2026 08:08

Höhere Preise… mehr Ausfälle …. 🤣 diese digital…..

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KandiS
25. Juli 2026 10:43

Friss oder stirb Politik kann es ja wohl nicht sein.
Was Nintendo macht weiß man noch nicht, aber Ausweichmöglichkeiten gibt es immer.
Kommt einem hier so vor als ob der Dealer irgendeine Droge verkauft und weil der Konsument süchtig ist kann man alles mit ihm machen.

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N7Dan
25. Juli 2026 09:16

„Die ‚Anti-Konsum-Phase‘ ist in der Regel die vorübergehende Phase, die zwischen Empörung und der neuen Normalität liegt.“

Der Unterschied des seit über einem Jahrzehnt ausschließlich digital verfügbaren Content auf PC Hardware & Sony’s Entscheidung ihres künftig gefahrenen Business (welches mindestens noch angepasst & reguliert werden muss) ist der Zeitpunkt sowie die beispiellose Kurzsichtigkeit biblischen Ausmaßes auf den sozialen Medien, befeuert ohne Zündschnur, der nicht vorhandenen Fähigkeit zur Selbstregulation, der vollständigen Abstinenz von Resilienz & Widerstandsressourcen sowie der Tatsache, dass die Plattform innerhalb ihrer generierten Toxizität heute die benötigte Bühne & präferierte Bubbles liefert, der man gerade so noch intellektuell imstande ist zu folgen & sie als einzig vorherrschende Realität anzuerkennen.

Zu viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, ein glückliches, autarkes Leben zu führen, wenn sie sich nicht mit katastrophisierenden Gleichgesinnten über das aus ihrer Sicht nächste potentielle Weltuntergangsszenario austauschen können, um sich nicht mit ihren eigenen Defiziten aus mangelnder Fähigkeit zur Selbstreflexion auseinandersetzen zu müssen.

Lange ist’s her, dass ich Jaffe beigepflichtet habe, doch hier trifft er den Nagel auf den Kopf 💯

Last edited 6 Stunden zuvor by N7Dan
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