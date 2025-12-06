God of War Serie: Diese Actors sind im Gespräch für Baldur und Thor

Amazon Prime Video plant die Umsetzung der God of War-Reboot-Spiele als Streaming-Serie. Nun gibt es erste Hinweise, wer die ikonischen Götter Baldur und Thor spielen könnte. Laut dem bekannten Film-Insider DanielRPK stehen Max Parker, zuletzt in Boots zu sehen, und Olafur Darri Olafsson (Severance Staffel 2) in Gesprächen für die Rollen.

Die Casting-Details sind bislang unbestätigt, doch die Quelle hat sich in der Vergangenheit bei Leaks zu großen Franchises wie Avengers und Spider-Man als zuverlässig erwiesen. Parker soll demnach den undurchsichtigen und unsterblichen Baldur verkörpern, während Olafsson als der etwas angeheiterte Donnergott Thor vorgesehen sein könnte, eine Entscheidung, die optisch und schauspielerisch gut zu den Charakteren aus God of War Ragnarök passen würde.

Die Serie selbst erhielt kürzlich grünes Licht für zwei Staffeln. Emmy-prämierter Regisseur Frederick E.O. Toye wird die ersten beiden Episoden inszenieren. Offizielle Bestätigungen der Besetzung stehen noch aus, das geplante Drehstartfenster liegt Anfang 2026. Fans können sich also noch nicht sicher sein, wer Kratos und Atreus auf der Leinwand gegenüberstehen wird.

Das bedeutet das für die Branche und Spieler

Die God of War-Serie ist mehr als ein simpler Videospiel-Transfer auf den Bildschirm. Sony und Santa Monica haben mit der Neuauflage der Spiele gezeigt, dass dramatische Narrative und intensive Action Hand in Hand gehen können. Amazon scheint diesen Ansatz ernst zu nehmen und will bekannte Gesichter einsetzen, um den hohen Anspruch der Spiele zu spiegeln. Für die Streaming-Branche ist das ein weiterer Versuch, große Gaming-IP in Prestigeproduktionen zu verwandeln, ähnlich wie The Last of Us auf HBO.

Für Spieler könnte die Serie vor allem optisch und atmosphärisch spannend werden. Die Wahl von Schauspielern wie Parker und Olafsson deutet auf eine Mischung aus physischer Präsenz und charakterlicher Tiefe hin, die den Göttern gerecht werden soll – ein Schritt weg von übertriebenen CGI-Darstellungen hin zu realem Schauspiel.

Mit dem Drehstart im kommenden Jahr ist es nur eine Frage der Zeit, bis Amazon die endgültige Besetzung bekannt gibt. God of War-Fans sollten ihre Spekulationen bereithalten, Kratos und Atreus dürften bald ihre Götter-Gegenspieler auf der großen Leinwand treffen, diesmal in Echtzeit statt nur auf dem Controller.