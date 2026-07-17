God of War Serie: Kratos-Darsteller Ryan Hurst fliegt nach Verletzung raus

Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television besetzen die Hauptrolle des Kratos in der kommenden „God of War“-Realserie komplett neu, nachdem sich der bisherige Hauptdarsteller Ryan Hurst bei Stunt-Arbeiten schwer verletzt hat.

Nach einem Riss der Bizepssehne Ende Juni in Vancouver erzwingt die monatelange Genesungszeit des Schauspielers diesen schmerzhaften Schritt. Die bereits gedrehten Szenen sind damit wertlos.

Ryan Hurst verletzte sich bei einem Stunt am Set in Vancouver schwer und musste operiert werden. Bei einer schweren Sehnenruptur dieser Art ist mit einer Heilungsphase von vier bis sechs Monaten zu rechnen. Bis zur vollen körperlichen Belastbarkeit vergeht oft ein ganzes Jahr. Für eine physisch extrem fordernde Rolle wie die des Kratos ist das ein K.-O.-Kriterium vor dem Jahr 2027.

Die Produktion steht seit dem Unfall still. Amazon und Sony arbeiten unter hohem Zeitdruck, da die Serie direkt für zwei Staffeln am Stück produziert wird. Ein Jahr Pause ist wirtschaftlich nicht darstellbar.

Vier fertige Episoden wandern in den Papierkorb

Der Hauptgrund für den sofortigen harten Schnitt liegt beim Co-Darsteller. Atreus wird vom Kinderschauspieler Callum Vinson verkörpert. Kinder wachsen schnell. Das Gesicht altert sichtlich.

Die Produktion kann es sich schlicht nicht leisten, ein Jahr zu warten und dann mit einem deutlich älteren Kind dieselben Szenen fortzusetzen. Vier bereits komplett fertiggestellte Episoden müssen daher mit dem noch unbekannten neuen Hauptdarsteller komplett neu gedreht werden. Die Vorbereitungen für den Neustart beginnen Mitte August. Die Kameras sollen im Oktober wieder laufen.

Vergleich mit anderen Produktions-Desastern

Ein Hauptrollenwechsel mitten in der Produktion ist in der Branche extrem selten, aber nicht ohne Vorbild. Bei der Netflix-Adaption von „Cowboy Bebop“ verletzte sich Hauptdarsteller John Cho 2019 schwer am Knie. Netflix entschied sich damals gegen eine Neubesetzung und pausierte die Produktion inklusive der folgenden Pandemie-Verzögerungen für elf Monate. Das Ergebnis war ein finanzielles und qualitatives Fiasko.

Amazon wählt nun den harten, aber handwerklich saubereren Weg. Der finanzielle Verlust durch den Nachdreh von vier vollen Episoden ist enorm. Er fängt den drohenden Kontrollverlust über den Alterungsprozess des Kinderdarstellers aber immerhin ab.

Aus rein wirtschaftlicher und produktionstechnischer Sicht ist die Neubesetzung alternativlos. Ein herber Schlag für Ryan Hurst, der sich extra 40 Pfund Muskelmasse für die Rolle antrainiert hatte. Für das Endprodukt ist das schnelle Handeln von Sony und Amazon jedoch die Rettung. Ein ungleicher Alterungsprozess zwischen Vater und Sohn auf dem Bildschirm hätte die Glaubwürdigkeit der Serie von Tag eins an zerstört.