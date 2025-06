God of War Spin-Off angeblich auf 2026 verschoben

Seit dem Ende der nordischen Saga rund um Kratos und seinen Sohn Atreus steht die Frage im Raum, wie es mit God of War weitergeht. Während viele Fans auf einen Wechsel der Mythologie oder ein direktes Sequel hoffen, scheint hinter den Kulissen längst ein weiteres Projekt in Arbeit zu sein – allerdings laut aktuellen Berichten nicht mehr für 2025, sondern frühestens 2026.

Diese neue Info stammt aus der aktuellen Episode des Podcasts The Last of the Nintendogs vom 17. Juni. Dort erwähnt Journalist Jeff Grubb beiläufig, dass Sony intern ein neues, noch unangekündigtes God of War Greek auf 2026 verschoben habe. Eine offizielle Bestätigung von Sony fehlt bislang komplett – das Projekt ist nicht einmal öffentlich angekündigt worden. Eine interne Verschiebung könnte auch erklären, warum die Ankündigung beim letzten State of Play ausblieb.

Was ist dran an „God of War Greek“?

Die Rede ist von einem Prequel im klassischen Griechenland, das vor Kratos’ Aufstieg zum Gott spielt. Im Fokus soll diesmal sein Bruder Deimos stehen – eine Figur, die Fans seit Ghost of Sparta bekannt sein dürfte. Angeblich soll sich das Gameplay in Richtung eines Metroidvania-Titels orientieren, also stärker auf Erkundung, Rückverfolgung und die allmähliche Erweiterung von Fähigkeiten setzen.

All das bewegt sich aber klar im Bereich unbestätigter Gerüchte. Weder der Name noch das Setting oder Genre wurden offiziell kommuniziert. Auch wenn die Informationen aus Grubbs Umfeld oft zutreffend sind, gilt: Ohne Bestätigung von Sony bleibt alles spekulativ.

Eine Enthüllung wurde ursprünglich noch für dieses Jahr erwartet. Sollte sich die Entwicklung aber tatsächlich bis 2026 hinziehen, ist es durchaus denkbar, dass Sony mit einer Vorstellung wartet, bis das Spiel marktreif ist. Auch PlayStation ist in den letzten Jahren zurückhaltender geworden, was allzu frühe Ankündigungen angeht – nicht zuletzt, um übermäßige Erwartungen und Verschiebungen zu vermeiden.

Ob Deimos tatsächlich sein eigenes Spiel bekommt und ob es wirklich ein God of War Greek geben wird, steht weiter in den Sternen. Fakt ist nur: Wer auf Kratos’ nächsten Auftritt hofft, braucht wohl Geduld.

