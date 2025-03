God of War Spin-off geleakt – Kratos zurück in Griechenland?

Mit diesem Leak hat wohl niemand gerechnet: Ein brandneues God of War-Spin-off für die PS5 soll in Arbeit sein! Laut dem berüchtigten Insider Jeff Grubb schickt Santa Monica Studios den kahlköpfigen Wutklumpen Kratos wieder nach Griechenland – dem Schauplatz der klassischen Trilogie. Während Fans über eine potenzielle Remaster-Sammlung alter God of War-Titel spekulierten, könnte Sony also etwas völlig anderes in petto haben.

Ein weiteres „kleines“ Abenteuer?

Details zum Spiel sind rar, doch Grubb beschreibt es als „Nebengeschichte“. Das dürfte wohl bedeuten, dass es nicht die epische Fortsetzung zu Ragnarök wird, auf die viele gehofft haben. Stattdessen könnten wir ein Standalone-Erlebnis im Stil von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erwarten – kompakter, aber dennoch gehaltvoll. Dies wäre auch im Einklang mit der Strategie von Sony zur Überbrückung der Zeit zwischen den großen Veröffentlichungen.

Ob Kratos seine alten Sandalen auspackt und erneut gegen Götter und Titanen antritt? Oder erleben wir eine Rückkehr zu seinen griechischen Wurzeln mit neuen Bedrohungen? Vielleicht erwartet uns sogar ein jüngerer Kratos vor den Ereignissen von God of War 2018.

Gerüchte und Spekulationen

Grubb selbst gibt sich zwar zuversichtlich, aber seine Trefferquote in der Vergangenheit ist nicht unbedingt makellos. „Mir wurde nie von einer Remaster-Sammlung erzählt, aber ich habe eine Quelle befragt, die mir bestätigte, dass nichts davon bei der State of Play gezeigt wird. Vielleicht aber zum Jubiläum?“ so Grubb. Klingt nicht gerade nach einem in Stein gemeißelten Plan.

Und was sagt Sony dazu? Nichts. Offiziell hält sich Santa Monica Studios wie gewohnt bedeckt. Dass PlayStation sich zu Leaks selten äußert, ist bekannt, doch falls sich an der Funkstille etwas ändert, gibt es hier natürlich ein Update.

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, steht uns womöglich ein God of War-Erlebnis bevor, das sich irgendwo zwischen Hauptspiel und DLC bewegt. Die Rückkehr nach Griechenland könnte nostalgische Vibes hervorrufen – oder aber Fans vor die Frage stellen, ob Sony mit der Marke einfach nur auf Nummer sicher geht.

Bis dahin bleibt nur abzuwarten, ob Kratos bald wieder griechische Götter zerpflückt oder ob dieses Gerücht genauso verschwindet wie seine Geduld in einem Bosskampf. In diesen Tagen feiert die Serie ihr 20. Jubiläum, mit dem sich Fans auf allerhand Extras freuen können.