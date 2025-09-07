Filme / Serien

God of War – Startschuss für Dreharbeiten zur Amazon-Serie steht offenbar fest

Amazon startet 2026 die Dreharbeiten zur „God of War“-Serie in Vancouver. Was wir bisher wissen und warum die Erwartungen enorm sind.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele.
God Of War Santa Monica Studios

Die Spekulationen haben offenbar ein Ende, denn Amazons Serienadaption von God of War geht 2026 offiziell in Produktion. Gedreht wird in Vancouver, einem der gefragtesten Drehorte Nordamerikas. Damit ist klar: Nach Jahren der Gerüchte und vagen Updates nimmt das Projekt endlich Fahrt auf.

Großes Team, große Verantwortung

Federführend ist Ronald D. Moore, bekannt für „Outlander“ und „For All Mankind“. An seiner Seite ein Autorenteam, das quer durch Sci-Fi- und Fantasy-TV reicht – von „The Expanse“ über „The Witcher“ bis hin zu „Star Trek: Discovery“. Auf dem Papier sieht das nach Erfahrung aus, die man für ein Mammutprojekt wie God of War dringend braucht.

Doch Papier ist geduldig. Ein namhaftes Line-up heißt nicht automatisch, dass am Ende eine Serie entsteht, die den Ton der Spiele einfängt. Gerade bei Videospieladaptionen haben wir in den letzten Jahren alles gesehen – von gelungenen Umsetzungen wie „The Last of Us“ bis zu halbgarer Fanservice-Ware.

Was erzählt die Serie?

Geplant ist die Adaption des 2018er Spiels. Heißt: kein junger, rachsüchtiger Kratos, sondern die nachdenklichere, aber nicht weniger brutale Version. Im Fokus steht die Beziehung zu seinem Sohn Atreus, eingebettet in die nordische Mythologie. Klingt nach epischem Drama mit emotionalem Kern, wenn es denn gelingt, die richtige Balance zu finden.

Die größte Herausforderung besteht darin, dass die Serie sowohl Action-Fans bedienen muss als auch die ruhigen, persönlichen Momente glaubwürdig transportieren. Genau daran scheitern viele Adaptionen. Wer nur die Schwertkämpfe sieht, verpasst, warum God of War seit Jahren so erfolgreich ist.

Amazon setzt viel aufs Spiel. Die Vorlage bietet mehr als genug Stoff für eine hochwertige Produktion – komplexe Charaktere, eine reichhaltige Mythologie und große emotionale Themen. Gleichzeitig ist die Fallhöhe enorm, denn wenn man Kratos und Atreus nicht ernst nimmt, wird es schnell zur Karikatur.

Mein Tipp: Erwartungen hochhalten, aber nicht blind vertrauen. Erst wenn wir bewegte Bilder sehen, wissen wir, ob Amazon verstanden hat, warum God of War mehr ist als ein Hack-and-Slash.

