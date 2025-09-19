God of War: Steht Kratos vor einem ägyptischen Kapitel?

God of War steckt aktuell in einer merkwürdigen Phase: Seit dem Ende von God of War Ragnarök ist es still um die Reihe geworden, während die Gerüchteküche überläuft. Offiziell hat Santa Monica Studio nichts angekündigt, aber Insiderberichte deuten gleich auf zwei Projekte hin, ein kleineres, experimentelles Spiel im griechischen Setting mit Metroidvania-Ansätzen und ein neuer Hauptteil der Serie.

Jobanzeigen und Gerüchte als Hinweise

Konkrete Beweise gibt es nicht, aber ein frischer Job-Post von Santa Monica sorgt für Gesprächsstoff. Gesucht werden Entwickler, die mit den Kampfsystemen und Gegnern der bisherigen Teile vertraut sind. Das klingt klar nach einem neuen großen God of War. Auch Tom Henderson, der in der Vergangenheit oft richtig lag, spricht von einem laufenden Großprojekt. In seinem Podcast behauptet er zudem, Kratos werde diesmal mit einem „ägyptischen Schwert“ kämpfen.

Das wirft gleich zwei Fragen auf:

Bleibt Kratos die Hauptfigur, obwohl Ragnarök durchaus das Ende seiner Reise hätte markieren können? Geht es wirklich ins ägyptische Pantheon, auf das Fans seit Jahren spekulieren?

Beides ist unbestätigt, wirkt aber als nächster logischer Schritt.

Was könnte uns erwarten?

Story-technisch sind die Möglichkeiten offen: Atreus ist unterwegs, um die Riesen zu suchen, während Kratos und Freya in Midgard zurückbleiben. Ein Zeitsprung, ein Schauplatzwechsel oder gar parallele Erzählstränge wären denkbar. Falls es wirklich nach Ägypten geht, könnte Santa Monica gleich mehrere Fanwünsche bedienen: ein neues Pantheon, frische Gegner und eine Waffe, die sich klar vom Leviathan-Axt-Gameplay abhebt.

Ein Reveal beim nächsten State of Play? Möglich, aber nicht garantiert. Eher wahrscheinlich ist, dass Santa Monica zuerst kleinere Projekte enthüllt. Trotzdem: Kratos im Duell mit Anubis oder Osiris wäre der perfekte Showstopper.

Im Moment ist God of War mehr Gerücht als Gewissheit. Aber alles deutet darauf hin, dass Kratos noch nicht in Rente geht – und sein nächstes Kapitel womöglich in den Sanddünen Ägyptens geschrieben wird.