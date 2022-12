God of War TV-Serie bekommt grünes Licht, Kratos-Actor gesucht

Sony Pictures, Amazon und PlayStation Productions haben grünes Licht für die TV-Serie zu God of War gegeben. Gesucht wird nun ein Actor, der Kratos spielen wird.

Dass die TV-Serie in Produktion ist, meldet aktuell Deadline, wobei man nun das offizielle OK dafür gegeben hat. Inhaltlich greift die Serie das Reboot aus dem Jahr 2018 und die Ereignisse danach auf.

„God of War ist ein fesselndes, charakterorientiertes Franchise, von dem wir glauben, dass es unsere globalen Kunden mit seinen weitläufigen und immersiven Welten ebenso fesseln wird wie mit seinem reichhaltigen Geschichtenerzählen“, sagte Vernon Sanders, Head of Global TV bei Amazon Studios. „Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Sony Pictures Television, PlayStation Productions und Santa Monica Studio an dem Abenteuer teilzuhaben, die Mythologie von God of War auf so bedeutsame Weise zu erforschen.“

Geschrieben wird die Serie von Mark Fergus und Hawk Ostby (Iron Man, Children of Men), sowie Rafe Judkins (The Wheel of Time) als Showrunner. Ebenfalls beteiligt ist Creative Director der Santa Monica Studios, Cory Barlog, Asad Qizilbash und Carter Swan von Playstation Productions als ausführende Produzenten, und weitere.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Wer soll Kratos spielen?

Unklar ist, wer in die Rolle von Kratos schlüpfen wird. Potenzielle Kandidaten sind die WWE Superstars Dave Bautista, Triple H un Bill Goldberg, ebenso gibt es Rufe nach Tom Holland und Henry Cavill. Fakt ist, es dürfte jemand werden, auch einige Muckis mir bringt.

Äußert nahe liegend wäre auch Christopher Judge, der bereits am Spiel mitgewirkt hat und auch aus Sicht der Statur ganz gut passen würde. Entschieden ist in dem Punkt bislang aber noch rein gar nicht.

Wen würdet ihr gerne in der Rolle von Kratos sehen?