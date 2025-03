God of War – Update zur TV-Serie von Amazon lässt auf ein großes Projekt schließen

In einem überraschenden Update hat Ronald D. Moore, der Showrunner der kommenden God of War-Serie, enthüllt, dass Amazon bereits zwei Staffeln der heiß ersehnten Adaption des beliebten Videospiels bestellt hat. Aber hier kommt der Clou: Der Mann, der Kratos auf die kleine Leinwand bringen soll, hat mit Videospielen absolut nichts am Hut. Moore, bekannt für seine Arbeit an „Battlestar Galactica“ und „Outlander“, gab in einem Interview mit Katee Sackhoff zu, dass er schon seit den 80er-Jahren keinen Controller mehr in der Hand hatte.

Ronald D. Moore: Der Quereinsteiger in die Welt von „God of War“

„Ich arbeite gerade an der Adaption von God of War, für die Amazon gleich zwei Staffeln bestellt hat. Sie haben mich gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und hier bin ich, im Writers Room, das ist mein neues Ding“, erklärt Moore, der auf die Herausforderung seiner Karriere angesprochen wurde. Die Vorstellung, dass der kreative Kopf hinter einem so actiongeladenen Projekt wie „God of War“ keinerlei Erfahrung mit den Spielen hat, sorgt für einen Moment des Staunens. Denn, wie er selbst zugibt: „Die Controller jetzt … Ich habe keine Ahnung, was da passiert. R1 drücken, welches ist R1? Oh, ich bin tot!“

Moore, der es in den 80er-Jahren mit Videospielen versuchte, aber damals schon mit der rasanten Action der Games überfordert war, steht also vor einer gewaltigen Herausforderung. Doch der erfahrene Drehbuchautor hat es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, großartige Geschichten zu erzählen. Ob „Battlestar Galactica“, „Outlander“ oder die Star Trek-Serien – Moore weiß, wie man komplexe Erzählstrukturen und packende Charaktere auf die Bildschirme bringt.

Interessanterweise ist Moore nicht der erste Showrunner des Projekts. Die ursprünglichen Showrunner Mark Fergus, Hawk Ostby und Rafe Judkins, hatten das Projekt zu Beginn übernommen, doch sie verließen die Produktion 2024. Moore ist nun der Mann, der das Erbe der erfolgreichen Serie antreten soll. Auch wenn die Spielewelt für ihn ein unbeschriebenes Blatt ist, bringt er als erfahrener Produzent und Drehbuchautor genug Erfahrung mit, um die Serie zu einem Erfolg zu führen. Schließlich ist „God of War“ nicht nur ein weiteres Fantasy-Projekt – es ist ein Kampf um die epische Geschichte eines Kriegers, der sich durch die griechische und nordische Mythologie schlägt.

Amazon setzt auf die epische Videospiel-Adaption

Die Zusammenarbeit zwischen Amazon, Sony und PlayStation Productions könnte dem Projekt einen massiven Schub verleihen, und nach dem Erfolg von „Fallout“ freut sich Amazon darauf, „God of War“ auf den Bildschirm zu bringen. Die Produktion wurde bereits 2022 grünes Licht gegeben, aber noch ist wenig über den Cast und die genaue Richtung der Serie bekannt. Doch mit Moore am Steuer dürfen wir uns auf eine spannende, komplexe und vielleicht auch unerwartete Adaption freuen, die den Charakter von Kratos in eine völlig neue Welt katapultiert.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Spiel in Serienform macht und ob Moore als Quereinsteiger in die Welt der Videospiele die Herausforderungen meistern kann. Die Erwartungen sind hoch, und der Druck ist enorm – doch mit Moore könnte Amazon ein weiteres großes Serien-Epos auf den Weg bringen.