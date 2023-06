God of War-Writerin leakt neues Sci-Fi Game

Die letzten Jahre haben die Santa Monica Studios ausschließlich an God of War gearbeitet. Nun ist klar, dass Kratos nicht Teil des nächsten Spiels sein wird. Ein Leak offenbart eine neue Sci-Fi-IP.

Diese wird von der Writerin Alanah Pearce in einem Podcast erwähnt, was vermutlich unbeabsichtigt und unbedacht geschah. Im Gespräch mit dem Game Creator Mike Bithell erwähnte dieser, dass er an einem „unspezifischen Sci-Fi-Franchise“ arbeitet, worauf Pearce erwiderte, dass sie das „ebenfalls“ tut.

Hinweise gibt es seit Jahren

Auch wenn das noch keine eindeutige Bestätigung ist, ist es nicht das erste Mal, dass eine Sci-Fi IP in Verbindung mit den Santa Monica Studios gebracht wird. Schon 2021 deute sich aus Stellenanzeigen, dass man an einem „genre-definierenden“ Titel arbeitet, der eine „neue Reise“ für das Studio darstellt.

Dem folgten immer wieder Hinweise, dass die Arbeiten an der nächsten großen IP auf Hochtouren laufen. Unter anderem hieß es darin:

Zuletzt betonte man aber auch, dass es keine Schande sei, wenn man nur an God of War arbeiten würde. Kratos hat inzwischen aber mehr als ausgedient und müsste im nächsten Spiel vermutlich als gebrechlicher Mann auftreten, dem man seine Rolle nicht mehr abkaufen würde. Vielmehr würde ein Spin-Off mit seinem Sohn in Frage kommen, falls das überhaupt eine Option ist. Der Darsteller hinter Atreus stünde dafür jedenfalls bereit.

Ich denke, es gibt so viele Wege, die Atreus einschlagen kann, und die Leute, die an den erzählerischen Aspekten arbeiten, werden eine bessere Vorstellung davon haben als ich […] Ich denke, es wäre cool zu sehen, wie Atreus zu einem Mann heranwächst. Ich hatte die Gelegenheit, mit der Figur aufzuwachsen, also habe ich das Gefühl, dass ich mich selbst in der Figur wiedererkenne, so dass ich das Gefühl habe, dass wir uns beide zur gleichen Zeit entwickeln.

Manchmal muss man ein Franchise aber auch einfach hinter sich lassen, wenn es am Besten ist. Wann Sony und die Santa Monica Studios die neue IP vorstellen werden, ist unklar. Man weiß lediglich, dass seit mehreren Jahren daran gearbeitet wird.