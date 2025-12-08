Godbreakers 2.0: Bisher größte Update bringt Koop, neuen Modus und massig frische Inhalte

Wenn ein Studio sein eigenes Spiel spürbar nach vorne bringen will, erkennt man das meist an einem großen Versionssprung, und Godbreakers 2.0 ist genau das. Entwickler To The Sky rollt am 11. Dezember das bislang umfangreichste Update für PC und PS5 aus. Wer das Spiel bereits mochte, bekommt hier echten Mehrwert. Wer es bislang ignoriert hat, findet jetzt vermutlich die beste Einstiegsversion.

Koop, neuer Spielmodus und kompetitive Runs

Herzstück des Updates ist der Server Browser, der endlich ein sauberes Koop-Erlebnis ermöglicht. Keine spontanen Matchmaking-Sprünge, kein Glücksspiel, ihr könnt gezielt Lobbys suchen, beitreten und gemeinsam Runs angehen. Für ein Roguelike mit Fokus auf Bewegungsfluss und Timing wirkt das wie ein logischer Schritt, der gleichzeitig die Community enger zusammenführt.

Mit den Recollections führt To The Sky außerdem einen neuen Modus ein, der kurze, fokussierte Biome-Runs bietet. Perfekt für Spieler, die spontan eine Runde drehen wollen, ohne gleich in einen kompletten Run zu investieren. Interessant ist auch der neue Anreiz für die Hardcore-Fraktion. Tangled Run Leaderboards, auf denen ihr eure besten modifizierten Runs vergleichen könnt.

Der Savage Blade verändert das Spieltempo

Mit dem Savage Blade kommt ein neuer Archetyp ins Spiel, eine brachiale Broadsword-Klasse, die das ohnehin schon dynamische Kampfsystem erweitert. Die Waffe verlangt präzises Positionieren, belohnt dafür aber mit enormem Durchschlagskraft-Feeling. Das fügt sich gut in die Grundidee von Godbreakers ein.

Dazu gesellen sich neue Gegner, deren Fähigkeiten wiederum absorbiert werden können. Das führt häufig zu Mikro-Anpassungen mitten im Run, etwas, das Godbreakers spielerisch enorm lebendig hält. Passend dazu gibt’s frische Orbs, Traps, zusätzliche Elite-Typen und neue Tangles, die Runs weiter individualisieren oder gezielt härter machen.

Neu sind außerdem Combat Challenge Rooms, zeitgesteuerte Arenen, die sich überraschend gut in den Spielfluss einfügen. Sie setzen auf Tempo, Risiko und Belohnung, ein kleiner, aber cleverer Baustein, der das Leveldesign erweitert.

Parallel zum großen Update erscheint das Costume Party Supporter Pack, das rein kosmetisch ist, aber stilistisch genau das richtige Maß an Humor trifft. Ob Papierkämpfer, Marshmallow-Monster, Magier-Showman oder Cowboy, die Skins wirken liebevoll gestaltet und kein Stück übertrieben.

Weitere Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserem Review zu Godbreakers.