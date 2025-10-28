Godbreakers-Update bringt neue Outfits, härtere Runs und gruseligen Halloween-DLC

Nur wenige Wochen nach dem Release legt Godbreakers schon nach. Entwickler To The Sky und Publisher Thunderful haben das erste kostenlose Update angekündigt, und pünktlich zu Halloween auch ein kostenpflichtiges DLC-Paket geschnürt. Beide erscheinen am 30. Oktober und bringen spürbar mehr Abwechslung in das actionreiche Roguelike.

Das kostenlose Update fügt gleich mehrere neue Elemente hinzu, darunter sechs freischaltbare Outfits, die von Astronauten über Imker bis hin zu Hockey-Spielern reichen. Außerdem gibt’s 15 neue Räume zur Erkundung, was die Biome lebendiger und abwechslungsreicher macht. Dazu gesellen sich zwei neue sogenannte Tangles – Modifikatoren, die Runs gezielt erschweren:

Chronic Collapse sorgt dafür, dass euer Charakter stolpert, sobald die Ausdauer leer ist.

Displaced teleportiert euch nach einem Treffer in eine zufällige Richtung.

Beides dürfte den ohnehin fordernden Spielfluss ordentlich aufmischen, vor allem für Spieler, die Godbreakers schon ausgereizt haben.

Halloween trifft Sci-Fi

Parallel dazu erscheint ein Halloween-DLC, das dem stylischen Roguelike einen düster-verspielten Anstrich verpasst. Enthalten sind zwei neue Köpfe (Jack-O-Lantern und Grim Reaper), sechs Waffen-Skins, darunter der Pitchfork für den Lancer oder Werewolf’s Bite für den Twin Blade, sowie vier neue Materialien mit Namen wie Graveyard Fog und Pumpkin Glow.

Das Paket ist rein kosmetisch, dürfte aber besonders für Fans interessant sein, die ihren Charakter optisch weiter individualisieren wollen. Gerade weil Godbreakers stark auf Wiederholbarkeit und Builds setzt, ist mehr visuelle Abwechslung hier mehr als nur Deko.

Neue Outfits und düstere Halloween-Skins bringen frischen Schwung in das stylische Roguelike Godbreakers.

Mit dem Update zeigt To The Sky, dass sie ihr Spiel ernst nehmen und nicht nur den Launch abwarten. Neue Räume und Balance-Änderungen sorgen dafür, dass Runs frisch bleiben, während die Tangles die Spieler dazu zwingen, ihre Builds anzupassen. Gerade in einem Spiel, das sich durch präzises, flüssiges Kampfdesign und experimentelle Builds auszeichnet, ist das entscheidend für die Langzeitmotivation.

Bleibt die Frage: Wird Godbreakers diesen Schwung langfristig halten können, oder war Halloween nur der Auftakt für eine größere Content-Offensive? Weitere Eindrücke aus dem Spiel liefert unser aktuelles Review.