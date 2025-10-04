Golden Joystick Awards 2025: Alle Nominierten im Überblick

Die Golden Joystick Awards 2025 rücken näher, und wie jedes Jahr blickt die Gaming-Welt nach London, wo eine der traditionsreichsten Preisverleihungen der Branche stattfindet. Seit 1983 vergibt das Event Auszeichnungen in diversen Kategorien, viele davon direkt durch Fan-Votes entschieden. Auch diesmal können Spieler wieder aktiv mitbestimmen, welche Games am 20. November im Rampenlicht stehen.

Wie läuft das Voting ab?

Am 3. Oktober wurden die Nominierten in 21 Kategorien bekannt gegeben. Bis zum 31. Oktober haben Fans die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben, sei es für das beste Indie-Game, die überzeugendste Story oder das Studio des Jahres. Anschließend startet im November die finale Abstimmung für den „Ultimate Game of the Year“. Einige Preise – darunter Streamers’ Choice, Breakthrough und Critics’ Choice – werden traditionell von einem Fachgremium vergeben und erst während der Show enthüllt.

Für viele ist genau das der Reiz der Golden Joysticks: ein Mix aus Community-Stimmen und Experten-Meinungen, der spannende Diskussionen entfacht. Denn oft weicht das, was Fans wählen, stark von dem ab, was Kritiker auf ihre Listen setzen.

Auffällige Trends bei den Nominierten

Ein Blick auf die diesjährigen Kandidaten zeigt, wie breit das Gaming-Jahr 2025 aufgestellt ist. In der Kategorie Best Storytelling treten Schwergewichte wie Clair Obscur: Expedition 33 und SILENT HILL f gegen Indie-Favoriten wie Blue Prince an. Die Best Visual Design-Kategorie liest sich fast wie eine Liste der stilistisch markantesten Spiele des Jahres – mit Death Stranding 2: On the Beach und Sword of the Sea als besonderen Hinguckern.

Auch die Indie-Szene wird stark vertreten: Titel wie Citizen Sleeper 2, Wanderstop oder das schräge Skin Deep zeigen, dass 2025 nicht nur von AAA-Giganten dominiert wird. Gleichzeitig sind erwartbare Dauerbrenner wie Minecraft, Fortnite und Warframe erneut für den „Still Playing“-Award nominiert.

Hardware-Fans dürfen sich ebenfalls auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen einstellen: Mit dabei sind unter anderem die Nintendo Switch 2 und der neue AMD Ryzen 9 9950X3D.

Warum die Golden Joysticks wichtig bleiben

Auch wenn Awards nicht immer das letzte Wort über die Qualität eines Spiels sind, sie spiegeln Trends, Stimmungen und Fan-Lieblinge wider. Für Entwickler können die Preise außerdem mehr Sichtbarkeit bedeuten, gerade im Indie-Bereich. Und für Spieler ist es schlicht spannend zu sehen, welche Games am Ende das Rennen machen.

Am Ende stellt sich die Frage: Gehen wir in diesem Jahr mit klaren Favoriten ins Voting – oder wird es ein knappes Rennen mit Überraschungssiegern? Am 20. November wissen wir mehr. Zur offiziellen Voting-Seite geht es hier.