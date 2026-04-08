Sony enthüllt Limited Edition DualSense Controller für 007 First Light

Passend zum Release von James Bonds Origin-Story am 27. Mai bringt Sony einen exklusiven Dualsense Controller im „007 First Light“-Design auf den Markt. Die Limited Edition setzt auf das ikonische Pistolenlauf-Motiv und eine goldene Optik, um Bonds Rückkehr in die Gaming-Welt nach über 13 Jahren zu feiern.

Sony und IO Interactive haben heute den DualSense Wireless-Controller – 007 First Light Limited Edition offiziell vorgestellt. Das Design ist eine direkte Hommage an die klassische Bond-Ästhetik: Auf dem Touchpad prangt der berühmte „Gun Barrel“-Look, während das Gehäuse in einem eleganten Goldton gehalten ist. Vorbestellungen starten am 17. April 2024 um 10 Uhr, der Preis liegt bei 84,99 €.

Ein Design zwischen Luxus und Pistolenlauf

Der Controller versucht, die Brücke zwischen dem jungen, noch ungeschliffenen Bond aus „007 First Light“ und dem zeitlosen Glamour der Filmreihe zu schlagen. Laut Rasmus Poulsen, Franchise Art Director bei IO Interactive, soll das goldene Finish die Eleganz der Franchise widerspiegeln, während das Lauf-Design auf dem Touchpad den Fokus auf das Gameplay legt.

Meine Einschätzung: Die Wahl von Gold wirkt auf den ersten Blick fast schon traditionell für Bond, passt aber perfekt zum „First Light“-Thema. Das Detail auf dem Touchpad ist ein nettes Easter Egg für Fans, auch wenn ich gespannt bin, wie sich die Textur beim Spielen anfühlt.

Der Controller erscheint zeitgleich mit dem Spiel am 27. Mai 2026. Für Spieler auf der PS5 verspricht IO Interactive eine besonders tiefe Immersion:

Adaptive Trigger: Sollen das Feedback verschiedener Gadgets und Waffen präzise simulieren.

Sollen das Feedback verschiedener Gadgets und Waffen präzise simulieren. Haptisches Feedback: Wird vor allem in den laut Trailer recht explosiven Set-Pieces zum Einsatz kommen.

Die Limitierung auf „begrenzte Stückzahlen“ ist natürlich der älteste Marketing-Trick im Agenten-Koffer, um den Puls der FOMO-geplagten Community pünktlich zum Vorverkaufsstart künstlich in die Höhe zu treiben. Dass das Teil nicht in Serie geht, versteht sich von selbst – man will den Scalpern auf eBay ja schließlich auch mal wieder ein Erfolgserlebnis gönnen, wenn der Controller innerhalb von Minuten „ausverkauft“ ist. Wer also Lust hat, sich am 17. April im digitalen Ellenbogen-Check um ein Stück vergoldetes Plastik zu prügeln, nur um standesgemäß in den Karpaten abzutauchen, sollte den Wecker besser verdammt laut stellen.

Hype-Check: Sammlerstück oder Standard-Hardware?

Die Optik ist definitiv edel und hebt sich vom Standard-Weiß oder den „Chroma“-Editionen ab. Technisch bietet der Controller zwar keine Zusatzfeatures gegenüber dem normalen DualSense, aber als Merch zum ersten großen Bond-Game seit über einem Jahrzehnt ist er für Fans fast schon Pflicht. Der Preis von 84,99 € ist für Limited Editions mittlerweile leider Standard, aber die visuelle Umsetzung wirkt hier hochwertiger als bei manch anderer Franchise-Kooperation.

Was sagt ihr zum Design: Ist euch das Gold zu dick aufgetragen oder trifft es genau den Bond-Vibe, den ihr euch für ein Origin-Szenario wünscht?