Gotham Knights wird am 21. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Bei Vorbestellung der physischen oder digitalen Version,die nach wie vor möglich ist, erhalten Spieler zum Day One digital den Custom-Batcycle-Skin 233, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

Dabei müssen Geheimnisse gelüftet werden, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen, oder sie müssen sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegenstellen.

Batman ist tot! Es ist daher an der Zeit sich zu erheben und Gotham City zu beschützen. In den Rollen der Bat-Family – Nightwing, Batgirl, Robin oder Red Hood, schlüpft man in den Mantel der Dunklen Ritter und schmiedet seinen eigenen Weg zum Rittertum.

What do you think?