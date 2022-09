Gotham Knights – The Batman Family im Behind the Scenes

Gotham Knights verfolgt damit eine brandneue Originalgeschichte, in der eine weitläufige, kriminelle Unterwelt durch die Straßen von Gotham City gefegt ist. Nun liegt es an der Batman-Familie – Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin –, Gotham vor einem Absturz ins Chaos zu bewahren.

Da ihr Mentor weg ist, müssen die Ritter zusammenkommen und lernen, als Team zu arbeiten und, was noch wichtiger ist, als Familie zu funktionieren. Durch ihre Unterschiede werden sie alle in ihrem eigenen Licht erstrahlen und ihre Fähigkeiten verfeinern. Das Video beleuchtet unter anderem die Inspiration aus den Comics hinter den Charakteren der Batman-Familie , die für das Spiel neu interpretiert wurden. Das Entwicklerteam geht auch darauf ein, wie sie für jeden Charakter erzählerische Elemente schaffen, um ihren zwischenmenschlichen Beziehungen sowie den Personen hinter den Masken zusätzliche Tiefe zu verleihen.

Warner Bros. Montreal geht heute auf die Bat-Family in Gotham Knights näher ein, die hierzu ein Behind the Scenes-Video veröffentlicht haben.

