Gotham Knights – Wie der Court of Owl zum bisher gefährlichsten Feind wird

Gotham Knights stellt so etwas wie einen Neuanfang im Batman-Universum dar, nachdem der Joker schon zig Male hinter Gitter gebracht wurde und die Story um Batman sich stetig im Kreis dreht. Daher setzt man nicht nur auf neues Quartett an Helden, auch die Gegenspieler zeigen sich mit einem brandneuen Gesicht oder Gesichter.

In Gotham Knights ist es der Court of Owl, der weitaus größer und gefährlicher ist, als der Joker, The Riddler oder Mr. Freeze es jemals waren. Das versichert Game Director Geoff Ellenor im Interview mit dem PLAY Magazine.

Gotham Knights

Der Court of Owl ist demnach kein Gegner, der sich in nur einer Person manifestiert, die irgendwann berechenbar wird, dieser ist ein uraltes Mysterium, das stets in Gotham präsent war, aber nie wirklich aus dem Schatten trat. Es ist die Geschichte, die man schon immer erzählen wollte.

„Unser Ansatz zum Court of Owls ist eine Art alte und mysteriöse und manipulative Gruppe reicher Leute, die seit Hunderten von Jahren in Gotham die Fäden zieht. Das wirkt sich auf die gesamte Geschichte des Spiels aus … aber man muss es spielen, um alle Details herauszufinden. Es gibt Beziehungen zwischen dem, was The Court Of Owls tun will, und den Gnags, die neben ihnen in ihr eigenes Chaos geraten, und wie unsere Schurkengeschichten all das überschneiden. Es ist kompliziert, aber auf eine gute Art und Weise.“ PLAY Magazine 11/22

Persönlich erleben kann man dies ab dem 25. Oktober, wenn Gotham Knights offiziell für PS5 und Xbox Series erscheint. Die Last-Gen Versionen wurden zuletzt eingestellt.