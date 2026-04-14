Gothic Classic Trilogy erobert Konsolen: Releasetermine und Vorbesteller-Bonus fix

THQ Nordic bringt die legendäre Gothic-Reihe im Laufe des Jahres auf PS5, Xbox Series und die Last-Gen-Konsolen. Wer das kommende Remake vorbestellt, kann sogar sofort in das erste Abenteuer des namenlosen Helden eintauchen.

Die drei Klassiker der Gothic-Reihe erscheinen gestaffelt zwischen Juli und November 2026 für PlayStation und Xbox, wobei Vorbesteller des „Gothic Remakes“ ab sofort kostenlosen Zugriff auf den Erstling erhalten. Damit schließt THQ Nordic die Lücke für Konsolenspieler, die bisher auf die Switch-Portierungen angewiesen waren oder das Original auf dem PC spielen mussten.

Der Zeitplan für Myrtana

Nachdem die Konsolen-Versionen bereits im Sommer 2025 vage angekündigt wurden, stehen nun die konkreten Daten und Preise fest:

Gothic Classic: 28. Juli 2026 (29,99 €)

28. Juli 2026 (29,99 €) Gothic II Complete Classic: 29. September 2026 (29,99 €) – inklusive Add-on „Die Nacht des Raben“.

29. September 2026 (29,99 €) – inklusive Add-on „Die Nacht des Raben“. Gothic 3 Classic: 24. November 2026 (29,99 €).

Die Entscheidung, „Gothic Classic“ als sofortigen Vorbesteller-Bonus für das „Gothic Remake“ anzubieten, ist taktisch clever. Es gibt der Community die Möglichkeit, das sperrige, aber atmosphärisch dichte Original direkt auf der aktuellen Hardware zu erleben, bevor die modernisierte Fassung erscheint. Das unterstreicht das Vertrauen des Publishers in das Ausgangsmaterial: Man versteckt das alte Spiel nicht, sondern nutzt es als Fundament für den Hype.

Warum die Klassiker heute noch überzeugen

Die Gothic-Reihe ist bekannt für ihre raue, ungeschönte Welt und ein Progressionssystem, das sich deutlich von modernen RPGs unterscheidet. Dass die Spiele nun auf PS5 und Xbox Series landen, ist aus mehreren Gründen spannend:

Simulierte Welt: Das KI-System, bei dem NPCs einem festen Tagesablauf folgen (arbeiten, essen, schlafen), war seiner Zeit weit voraus und sorgt bis heute für eine unerreichte Immersion.

Das KI-System, bei dem NPCs einem festen Tagesablauf folgen (arbeiten, essen, schlafen), war seiner Zeit weit voraus und sorgt bis heute für eine unerreichte Immersion. Lern-System: Fähigkeiten werden nicht einfach in einem Menü freigeschaltet. Man muss Lehrer finden und bezahlen, was die Bindung zur Spielwelt und den Fraktionen enorm stärkt.

Fähigkeiten werden nicht einfach in einem Menü freigeschaltet. Man muss Lehrer finden und bezahlen, was die Bindung zur Spielwelt und den Fraktionen enorm stärkt. Herausforderung: Gothic nimmt den Spieler nicht an die Hand. Die Steuerung des Originals war berüchtigt, bietet aber nach einer Eingewöhnungszeit eine Präzision im Kampf, die für die Konsolen-Ports hoffentlich sauber auf den Controller übertragen wurde (ähnlich wie bei den Switch-Versionen).

Gerade „Gothic 3“ wird auf den Konsolen unter genauer Beobachtung stehen. Das Spiel war zum PC-Launch für seine technischen Mängel bekannt. Hier wird sich zeigen, ob die „Classic“-Version auf moderner Hardware endlich die Stabilität bietet, die die riesige Spielwelt verdient.

Die Portierung ist kein grafisches Grafik-Wunder, sondern eine Konservierung von Gaming-Geschichte. Dass die Termine nun so nah beieinander liegen, deutet darauf hin, dass THQ Nordic die Marke Gothic vor dem Release des Remakes wieder fest im Bewusstsein der Spieler verankern will. Für Neulinge ist die Lernkurve steil, aber die Belohnung in Form von Atmosphäre ist auch 20 Jahre später fast unerreicht.

Welches Lager war damals euer Favorit – Altes Lager, Neues Lager oder der Sekten-Sumpf – und werdet ihr die Reise auf der Konsole erneut antreten?