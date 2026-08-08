Gothic Remake: Marvin-Mode, Mod-Kit und neues Spiel für 2027 angekündigt

Alkimia Interactive bringt den legendären Marvin-Mode, ein echtes Mod-Kit und alternative Progressionssysteme ins Minental. Zusätzlich teasert das Studio bereits die Ankündigung seines nächsten Projekts für 2027 an.

Neben den primär anstehenden Bugfixes und Optimierungs-Updates stehen konkrete Inhalts-Updates auf dem Programm. Ganz oben auf der Liste: ein Fotomodus, ein offizielles Mod-Kit und die Rückkehr des legendären Marvin-Modes.

Studioleiter Reinhard Pollice bestätigte die Arbeiten an den Post-Launch-Inhalten direkt in einer Videobotschaft während des THQ Nordic Showcase. Das ist genau das Signal, auf das die Community gewartet hat. Versprochen ist versprochen.

Modding und alternative Wege

Besonders die Kombination aus Mod-Support und alternativer Progression bietet gewaltiges Potenzial für Langzeitspaß. Wenn Spieler eigene Werkzeuge an die Hand bekommen, entstehen oft die besten Abenteuer. Pollice kündigte zudem an, die Modding-Möglichkeiten Schritt für Schritt weiter auszubauen. Der Marvin-Mode wiederum bringt die gewohnte Narrenfreiheit für Konsolenbefehle und Experimente zurück. Genau diese Kanten machten das Original unsterblich. Keine halben Sachen.

Gleichzeitig wirft Alkimia bereits einen Schatten voraus auf das nächste große Projekt. Die offizielle Ankündigung des neuen Titels soll voraussichtlich auf dem THQ Nordic Digital Showcase im Jahr 2027 erfolgen. Bis dahin liegt der Fokus aber spürbar auf der Pflege der Barriere. Richtige Entscheidung.

Alkimia liefert nach und hört auf die Fans. Die angekündigten Features greifen genau die Stärken auf, die Gothic über Jahrzehnte getragen haben. Jetzt müssen die Updates nach den Worten auch sauber im Minental landen. Starker Kurs.

Welches Feature braucht das Gothic Remake für euch als Nächstes am dringendsten: den Marvin-Mode für pures Chaos oder ein mächtiges Mod-Kit für neue Quests?