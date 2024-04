Gothic Remake wird um eine Collector’s Edition ergänzt

In „Gothic“ wurde das Königreich Myrtana von einer unerbittlichen Horde Orks überfallen. König Rhobar II., der große Mengen an magischem Erz benötigt, um mächtige Waffen zu schmieden, betreibt mit allen verfügbaren Gefangenen die Khorinis-Minen. Um sie an der Flucht zu hindern, bittet der Monarch seine besten Magier, eine magische Barriere zu errichten. Etwas ist jedoch furchtbar schiefgegangen und die Minen haben sich in ein wildes Gebiet verwandelt, das nun von den gewalttätigsten Gefangenen kontrolliert wird. Der König ist somit gezwungen, mit den neuen Eigentümern zu verhandeln, während die Spannungen zwischen den verschiedenen Fraktionen der Minen zunehmen.

