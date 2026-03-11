Gran Turismo 7 – Update 1.68 mit Camaro Race-Mod und neuen Events angekündigt

Gran Turismo 7 erhält am 12. März 2026 das Update 1.68. Polyphony Digital bestätigt damit offiziell die drei neuen Fahrzeuge sowie eine Erweiterung der Weltstrecken-Veranstaltungen zum vierjährigen Jubiläum der Simulation.

Die Spekulationen um die verhüllten Silhouetten sind beendet. Das Update bringt eine Mischung aus modernem Alltag, japanischer Sportwagen-Historie und einem speziellen Eigenentwurf der Entwickler:

Chevrolet Camaro 1969 Race-Mod: Hierbei handelt es sich um einen speziellen Restomod, der als „Gran Turismo Original“ geführt wird. Damit kehrt das Konzept der Renn-Modifikationen (RM) in einer modernisierten Form zurück, die über den Standard-Z28 von 1969 hinausgeht.

Hierbei handelt es sich um einen speziellen Restomod, der als „Gran Turismo Original“ geführt wird. Damit kehrt das Konzept der Renn-Modifikationen (RM) in einer modernisierten Form zurück, die über den Standard-Z28 von 1969 hinausgeht. Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) ’91: Die frühe Version der FD-Generation ergänzt die bereits vorhandenen RX-7-Modelle. Der Fokus liegt hier auf dem ursprünglichen Design der 90er-Jahre.

Die frühe Version der FD-Generation ergänzt die bereits vorhandenen RX-7-Modelle. Der Fokus liegt hier auf dem ursprünglichen Design der 90er-Jahre. Renault Captur S Edition TCe 140 ‘21: Der französische Crossover wird in der „S Edition“ mit 140 PS implementiert. Damit wächst die Kategorie der kompakten SUVs weiter an.

Erweiterung der Weltstrecken

Neben dem Fuhrpark liefert Polyphony vier neue Rennveranstaltungen aus, die über verschiedene Leistungs-LPs (Leistungspunkte) verteilt sind:

In den Gärten des Dragon Trail findet der Europäische Sunday Cup 400 statt, während am Kyoto Driving Park der Japanische Clubman Cup 550 auf dem Layout „Yamagiwa“ (rückwärts) ausgetragen wird. Für leistungsstärkere Fahrzeuge bietet der Michelin Raceway Road Atlanta nun den Amerikanischen Clubman Cup 700 an. Das Highlight für Langstrecken-Fans ist der Tourenwagen-Weltcup 800 auf dem Circuit Gilles-Villeneuve.

Das Update 1.68 wird am Donnerstagmorgen ausgerollt. Die Integration eines „Gran Turismo Original“-Fahrzeugs wie dem Camaro Race-Mod deutet darauf hin, dass die Entwickler verstärkt auf eigene Kreationen setzen, um Lücken im klassischen Rennsport-Segment zu füllen.

Die vier neuen Events bieten zudem frische Credit-Einnahmequellen für Spieler, die ihren Fuhrpark gezielt erweitern wollen.