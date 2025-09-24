Gran Turismo 7: 100 Millionen verkaufte Spiele & das große Spec-III-Update

Hundert Millionen Mal hat sich die Gran Turismo-Reihe inzwischen verkauft, eine Zahl, die selbst in der langen Geschichte der PlayStation kaum jemand erreicht hat. Seit fast 30 Jahren steht der Name Gran Turismo für akribische Detailarbeit, eine fast schon obsessive Liebe zu Autos und eine Community, die jede neue Kurve mitgeht. Am 25. Juni 2025 war es soweit: Kazunori Yamauchi, Schöpfer der Reihe, bestätigte offiziell den historischen Absatzrekord.

Doch anstatt sich auf Lorbeeren auszuruhen, geht Polyphony Digital in die Offensive. Noch Ende dieses Jahres soll Gran Turismo 7 Spec III erscheinen, ein Update, das mehr ist als nur ein weiterer Patch.

Was steckt in Spec III?

Spieler dürfen sich auf gleich zwei neue Rennstrecken freuen, darunter eine, die sich klar an der Formel 1 orientiert. Dazu kommen acht neue Fahrzeuge, die das ohnehin schon umfangreiche Line-up ergänzen. Auch frische Streckenerlebnisse, zusätzliche Datenfunktionen und tiefere Gameplay-Verbesserungen sind Teil des Updates.

Spec III markiert dabei einen echten Wendepunkt. Während die bisherigen Updates meist inkrementelle Anpassungen brachten, soll hier spürbar an der Basis von Gran Turismo 7 gearbeitet werden. Genau das könnte der Serie den nächsten Schub geben – sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger.

Worauf sich Spieler freuen können

Natürlich ist der Jubiläumsmoment wichtig. Aber spannender ist die Frage: Wie bleibt eine Reihe, die seit den 90ern existiert, im Jahr 2025 relevant? Mit Spec III liefert Gran Turismo 7 eine Antwort: Mehr Vielfalt, mehr Community-Features, mehr Möglichkeiten, Rennsport so zu erleben, wie man ihn selbst definieren möchte.

Ob das Update hält, was Yamauchi verspricht, muss sich zeigen. Doch allein die Tatsache, dass ein 30 Jahre altes Franchise noch immer so präsent ist, spricht für seine Ausnahmestellung.

Gran Turismo 7 Spec III ist nicht einfach nur ein Jubiläums-Update, sondern könnte die Richtung für die nächsten Jahre bestimmen. Ob es gelingt, die Faszination für weitere 100 Millionen Spieler spürbar zu machen? Die Fans werden es Ende des Jahres herausfinden. Seit heute verfügbar ist außerdem das Update 1.63.