Gran Turismo 7: August-Update bringt vier neue Fahrzeuge nach zweimonatiger Pause

Polyphony Digital veröffentlicht voraussichtlich am 13. August 2026 das nächste Inhalts-Update für „Gran Turismo 7“ mit vier neuen Fahrzeugen. Nach dem „Hypercar Update“ vom 11. Juni endete damit eine über zweimonatige Pause ohne frische Inhalte für die Rennsimulation.

JZX100-Doppelpack für Drift-Setups

Die traditionelle Silhouette-Teaser-Grafik von Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi deutet auf zwei technisch verwandte Klassiker der japanischen Tuning-Szene hin: den Toyota Chaser Tourer V und den Mark II Tourer V der X100-Baureihe.

Beide Limousinen nutzen die gleiche technische Basis und gingen im September 1996 in Serie. Unter der Haube arbeitet der Reihensechszylinder 1JZ-GTE mit Single-Turbo und VVT-i-Ventilsteuerung. Das Triebwerk leistet die in Japan damals per freiwilliger Selbstbeschränkung gedeckelten 280 PS (276 hp). Die Kraft geht über ein 5-Gang-Schaltgetriebe oder eine 4-Gang-Automatik an die Hinterachse. Genau diese Kombination aus standfestem Turbomotor, Heckantrieb und langem Radstand macht die Fahrzeuge bis heute zur festen Größe im D1 Grand Prix.

Beide Modellreihen sind alte Bekannte im Franchise. Der Chaser Tourer V ’96 und der ältere Mark II Tourer V ’92 waren bereits in Gran Turismo 1 und 2 vertreten. Jetzt kehren sie als detaillierte Premium-Modelle zurück. Punkt.

Elektro-Leistungsträger und Leichtbau-Extrem

Das dritte Fahrzeug erweitert die Partnerschaft zwischen Hyundai N und Polyphony Digital: der Hyundai Ioniq 6 N. Nach dem Ioniq 5 N und dem Elantra N TC ist dies das dritte Modell der Kooperation.

Der Elektro-Sportler übernimmt den Dual-Motor-Antriebsstrang des Ioniq 5 N. Die Systemleistung liegt bei 601 PS. Über die Funktion „N Grin Boost“ gibt das System für zehn Sekunden 641 PS frei. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 3,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 257 km/h. Das hohe Leergewicht der Batterieplattform trifft hier auf maximale Systemleistung.

Komplett konträr fällt das vierte Modell aus: der Caterham Seven Superlight R500. Es ist der erste Auftritt der britischen Marke seit Gran Turismo 6.

Der R500 setzt auf konsequenten Leichtbau. Ein 2,0-Liter-Duratec-Vierzylinder von Ford leistet 263 PS bei 8.500 U/min. Bei einem Fahrzeuggewicht von nur 506 Kilogramm ergibt das ein Leistungsgewicht von 520 PS pro Tonne. Mit Launch Control vergehen 2,88 Sekunden bis Tempo 100. Kein Fahrkomfort. Keine elektronischen Rettungsanker. Reine Physik.

An update is coming next week.

This time, there are some pretty niche cars included.

来週、アップデート来ます。

今回は、少しマニアックな車が入っていますね。 pic.twitter.com/CCz5YFf5p5 — 山内 一典 / Kaz Yamauchi (@Kaz_Yamauchi) August 9, 2026

Zusatzinhalte und Veröffentlichungsplan

Neben den Fahrzeugen folgen die üblichen Systemanpassungen. Neue Events auf den Weltrennstrecken, ein mögliches Extra-Menü in der Garage, frische Motor-Swaps sowie neue Scapes-Schauplätze sind fester Bestandteil des Update-Musters.

Zusätzlich stehen zwei neue „Stealth-Modelle“ an, die an die Übertragungen des World Series Events in Tokio am 15. August gekoppelt sind. Die Verteilung dieser Spezialfahrzeuge startet am 1. September.

Der zeitliche Ablauf der Veröffentlichung folgt dem gewohnten Rhythmus. Die detaillierten Patch-Notes erscheinen am Mittwoch, den 12. August. Der Download des Updates erfolgt am Donnerstag, den 13. August.

Polyphony Digital liefert nach der Sommerpause ein inhaltlich fokussiertes Paket. Der Spagat zwischen nostalgischen JDM-Drift-Plattformen, einem 2,2-Tonnenschild der Elektro-Performance und einem ungefilterten 500-Kilo-Tracktool bringt spürbare Abwechslung in die Physik-Engine von Gran Turismo 7. Besser als der reine Fahrzeugzuwachs ist die Rückkehr von Caterham: Die Physik des Leichtbaus wird das Force Feedback auf Lenkrädern direkt an die Belastungsgrenze treiben.